Hogwarts Legacy přikládá pod marketingovým kotlíkem launch trailerem. Událost roku už je skoro tu

Po nedávném traileru, ve kterém vývojáři netrpělivě očekávaného návratu do školy čar a kouzel v Bradavicích posílali dopis všem studentům, je tu další ukázka toho, co všechny fanoušky světa Harryho Pottera, už za necelé dva týdny čeká. Tentokrát jde o launch trailer, ve kterém se dozvíte i to, proč je o nového studenta takový zájem.

Hogwarts Legacy vychází 10. února 2023 na počítače, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Verze hry pro PlayStation 4 a Xbox One pak vyjde o něco později, konkrétně 4. dubna 2023. Na kouzlení na cestách si majitelé konzolí Nintendo Swtich pak budou muset počkat až do 25. července 2023.