Epic Store představuje novou sadu her zdarma. Tenhle týden se bude budovat a vraždit

Pokud patříte mezi většinu uživatelů Epic Game Storu, která se tam jednou týdně staví vyzvednout si svou dávku her zdarma, tentokrát vás čeká opravdu slušná nadílka. Až do 9. února 2023 tam na vás totiž čeká hned dvojice parádních titulů, které vás postaví mimo zákon. Prvním je budovatelská strategie City of Gangsters, ve které je vaším úkolem stanout v čele kriminálního impéria, kde nelegální chlast teče proudem.

Dishonored: Death of the Outsider | Launch Trailer Video se připravuje ...

Druhou pak samostatné rozšíření Dishonored: Death of the Outsider, kde budete moct podříznout toho, kdo skutečně tahá za nitky. Tohle je nabídka, která se zkrátka neodmítá.