Obr nebes se vrátí do mraků ve hře Microsoft Flight Simulator. Skutečný byl zničený na Ukrajině

Antonov An-225 Mrija, největší letadlo na světě, které bylo zničeno ruskými silami během jejich invaze na Ukrajinu, by mělo znovu vzlétnou alespoň virtuálně díky spolupráci společnosti ANTONOV a Microsoftu. Pokud totiž digitální bohové dají, 27. února 2023 na výročí zničení skutečného stroje dorazí do PC verze hry Microsoft Flight Simulator DLC, které hráčům umožní tohohle giganta pilotovat.

A nejen to. Peníze z prodejů půjdou na jeho obnovu v reálu. Zničený stroj už sice nelze podle všeho opravit, existuje ale jeho nikdy nedokončené dvojče. Virtuální verze přitom přijde jenom na 20 euro. No neberte to za ty prachy. Později by pak mělo tohle rozšíření dorazit také na verzi pro Xbox Series X/S.