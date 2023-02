Nejnovější Nintendo Direct byl plný příjemných překvapení. Přinesl i další záběry z nové Zeldy

Nintendo na své nejnovější virtuální prezentaci Nintendo Direct 8. února 2023 předvedlo některé opravdu moc zajímavé ukázky. Všemu samozřejmě kralovala nová ukázka ze hry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ve které poprvé zazněl hlas úhlavního záporáka a tentokrát jsme viděli i létající stroje a nové nepřátele. Fanoušky série Xenoblade Chronicles pak potěšila krátká ukázka z chystaného příběhového rozšíření, ve kterém se zřejmě blísknou hlavní hrdinové prvního a druhého dílu.

Během čtyřiceti minut se ale ukázaly i hry jako Pikmin 4, Metroid Prime Remastered, který se dočkal nečekaného digitálního vydání zatímco jeho fyzická verze vyjde 3. března 2023 a dokonce i Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Ten se konečně dočkal nového data vydání. Tahle tahovka i přes pokračující válku na Ukrajině nakonec vyjde 21. dubna 2023.