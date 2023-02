Hogwars Legacy ovládlo Twitch. Je současně nejsledovanějším titulem pro jednoho hráče všech dob

Hogwarts Legacy se daří na všech frontách. Podle statistik streamovací služby Twitch návrat do bradavické školy čar a kouzel totiž totálně zválcoval žebříčky sledovanosti u her pro jednoho hráče. V jeden moment ho sledovalo neskutečných 1,25 milionu díváků. V prachu za sebou nechal doposud kralující Cyberpunk 2077 s jeho 1,14 miliony a před ním už jsou akorát multiplayerové tituly jako je Call of Duty: Warzone, League of Legends, Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive nebo Minecraft.

Možná tomu pomohlo i bohaté rozdávání předmětů do hry skrze Twitch Drops, ale počítá se výsledek. Hře se přitom daří i na Metacriticu, kde si její nejvíce hodnocená verze pro konzoli PlayStation 5 zatím odnesla 86 bodů od recenzentů a čistých 9,0 od uživatelů. Tohle je velké vítězství pro Warnery.