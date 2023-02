Two Point Campus dostal valentýnský update. Hru je teď možné si přes víkend zdarma vyzkoušet

Two Point Campus • Two Point Campus

Valentýn se kvapem blíží a do her doráží první speciální balíčky oslavující den zamilovaných. Two Point Campus tak vydal Valentine's update, v rámci kterého dostanete jednu speciální úroveň i hromadu nových dekorací a předmětů, kterými budete moct vyzdobit svůj univerzitní kampus. Po tom zároveň bude běhat dost podezřelý amorek, který za sebou bude nechávat bomby probouzející se vašich studentech romantickou náladu. Nemusíte přitom spěchat, protože novinky už ve hře zůstanou.

Free Valentine's Day Update! | Two Point Campus Video se připravuje ...

Až do 13. února si navíc můžete tuhle budovatelskou strategii zahrát na Steamu zdarma, takže pokud nemáte přes víkend co dělat, tohle není nejhorší způsob, jak ho strávit.