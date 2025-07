Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta řeší příchod gólmanů, Dynamu se ozvali majitelé

Sparta jedná o příchodu dvou gólmanů z Táborska. Bratři Daniel a Dominik Kerlovi se zapojili do přípravy s druholigovým béčkem. „Oba kluby řeší formu jejich možného působení v Praze,“ stojí na webu Letenských. Daniel Kerl, 24letý odchovanec Českých Budějovic, odchytal v minulé sezoně za Táborsko šestnáct zápasů, v nichž sedmkrát udržel čisté konto. Teprve osmnáctiletý Dominik nastupoval ještě v dorostenecké kategorii do devatenácti let, za třetiligové béčko Táborska stihl zapsat tři starty. Naopak Spartu zřejmě opustí gólman Filip Nalezinek, který by měl posílit České Budějovice.