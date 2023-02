Autor legendárních Settlerů představil novou hru Pioneers of Pagonia. Naděje pro fanoušky značky

Pioneers of Pagonia • Pioneers of Pagonia

Pokud nedáváte velké naděje novému dílu série The Settlers s podtitulem New Allies od Ubisoftu a už se chystáte oplakat kdysi milovanou značku, možná ještě nekopejte díru na zahradě. Autor téhle hry, Volker Werlich, totiž oznámil svůj nový titul jménem Pioneers of Pagonia, který by měl navázat její odkaz. Mělo by tak jít o strategii a simulátor kolonie v jednom s procedurálně generovanými mapami a se čtyřiceti budovami s rozvětvenými výrobními řetězci produkujícími přes sedmdesát produktů, se kterými půjde obchodovat.

Cílem vašeho snažení by pak mělo být spojování po světě roztroušených vesnic za pomoci obchodních aliancí. Hra by měla do konce letošního roku vyjít na Steamu v režimu předběžného přístupu