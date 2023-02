CD Projekt RED vydává hotfix patche next-gen verze třetího Zaklínače. Mohl by odstranit intimní partie

Co bylo omylem ženám dáno, může jim být opět sebráno.

Potom, co hráči objevili v next-gen verzi hry Zaklínač 3: Divoký hon, realisticky zpracované intimní partie některých místních divoženek, přichází nový hotfix pro PC verzi hry, který by měl vyřešit situaci okolo problémů způsobených posledním patchem, který měl zase opravit problémy s výkonem hry po jejím vydání. CD Projekt RED to zkrátka nemá poslední dobou lehké…

Podle prvních reakcí hráčů se to nicméně příliš nepovedlo. Komunita okolo hry se navíc baví spekulacemi na téma, že hotfix vyšel jenom kvůli tomu, aby vývojáři ze hry odstranili mód, který se tam omylem dostal, podle webu Kotaku navíc bez souhlasu autora.