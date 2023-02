Epic Store představuje novou hru zdarma. Tenhle týden vás čeká rychlá lekce z taktiky

Pokud už jste se nemohli dočkat své pravidelné dávky her zdarma v digitálním obchodě Epic Games Store, teď konečně přišel čas stahovat. Tenhle týden je přitom v nabídce sice malá, zato povedená a návyková hra Warpits, kterou lze označit za rychlý taktický roguelike, ve kterém proti sobě posíláte jednotky a následně se kocháte tím, jak se snaží prostřílet na opačnou stranu mapy.

Warpips - Version 1.0 Full Release Video se připravuje ...

Minulý týden Epic rozdával kuchařskou hru Recipe For Disaster, takže sice nejde o žádné velké zlepšení co se počtu áček u hry týče, rozhodně by ovšem mohla zaujmout mnohem širší publikum.