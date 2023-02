Sonic Frontiers slaví nečekaný úspěch. Navzdory všem problémům hra překonala očekávání vydavatele

Fanouškům modré šmouhy se podařilo něco, v co doufali jen ti největší optimisté. Sonic Frontiers i přes experimentální hratelnost, která měla do ideálního stavu opravdu hodně daleko, zabodoval a prodává se nad očekávání společnosti SEGA. Výsledkem je, že značka se podle VGC dočká většího rozpočtu na budoucí tituly. To by mohlo znamenat, že vývojáři dostanou dostatek prostoru a prostředků na to, aby mohli celý koncept vyladit a konečně vykopnout Sonica do aktuálního tisíciletí.

Hře se přitom na Metacriticu ve finále dost dařilo. Od recenzentů si verze pro PlayStation 5, kterou jich recenzovalo nejvíc, odnesla 71 bodů a od uživatelů pak hodnocení 8,2. Sami fanoušci se pak snažili ostatní přesvědčit, že pokud se Sonic Frontiers dočká úspěchu, pozitivně se to podepíše i na budoucích titulech. Zatím to vypadá, že měli pravdu.