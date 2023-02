Kooperativní upíří střílečka Redfall vypadá v novém traileru k nakousnutí. Krvesajové dokáží vyděsit

Tohle by nakonec nemusela být vůbec marná zábava.

Když slunce zakryje temné cosi a upíři vyrazí do ulic na ochutnávku místních, je zle. Redfall teď v novém traileru ukazuje, jak moc a konečně působí jako titul, na který by se měl každý fanda kooperativního střílení těšit. Ztřeštěné postavy ustupují do pozadí a na povrch vyplouvá temná atmosféra, kterou si snad hra dokáže zachovat i po vydání.

Hra navíc v den vydání dorazí i na službu Game Pass, což by jí mohlo taktéž hodně pomoct. Redfall vychází 2. května 2023 na počítače a konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S.