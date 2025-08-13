Předplatné

Rýsuje se nový majitel Plzně. Vyjednávání s jedním z nejbohatších Čechů

Jeden z nejbohatších Čechů Michal Strnad je spojoaný s možnou koupí Viktorie Plzeň
Jeden z nejbohatších Čechů Michal Strnad je spojoaný s možnou koupí Viktorie PlzeňZdroj: Koláž iSport
Rafiu Durosinmi proti Rangers otevřel skóre
Prince Adu během odvety s Glasgow Rangers
Choreo fanoušků Plzně při odvetě s Rangers
Martin Jedlička proti Rangers nastoupil v masce
Fotbalisté Plzně slaví branku do sítě Glasgow Rangers
Kouč Plzně Miroslav Koubek v odvetném utkání proti Rangers
Rangers slaví branku do sítě Plzně
Do českého fotbalu míří nový silný hráč. Ačkoliv Viktoria Plzeň v úterý večer vypadla z bojů o Ligu mistrů, v zákulisí finišují jednání o jejím prodeji. Podle informací e15.cz má o klub zájem jeden z nejbohatších Čechů, majitel zbrojařského holdingu CSG Michal Strnad.

„Ano, vyjednávají,” potvrdil zdroj blízký plzeňskému vicemistrovi i CSG. O prodeji se spekuluje už měsíce. Jak dříve informoval iSport, ještě na začátku roku byl nejvážnějším kandidátem Kaprain miliardáře Karla Pražáka, vlastníka hokejové Sparty. Nyní má ale do hry vstoupit ještě silnější zájemce.

Strnad se v loňském žebříčku e15 nejbohatších Čechů a Slováků nacházel na osmém místě s majetkem v hodnotě 103 miliard korun.  V žebříčku Bloomberg Billionaires Index letos dokonce přeskočil dosud první Renátu Kellnerovou a se stal nejbohatším obyvatelem východní Evropy mimo Rusko. Jeho skupina CSG těží z rostoucí poptávky po zbrojní technice v Evropě.

Generální ředitel a menšinový akcionář Adolf Šádek, jenž drží čtvrtinu klubu a je považován za architekta jeho úspěchů, připouští možný majetkový přesun: „Probíhá nějaký proces, zatím to nebudu komentovat. Až to bude aktuální, určitě se vám ozvu.“ 

Většinovým vlastníkem klubu je nyní  skupina FCVP GmbH švýcarského podnikatele Martina Dellenbacha a Rakušana Raphaela Landthalera. Šádek má ve smlouvě klauzuli o možnosti zpětného odkupu akcií, které jim prodal v roce 2023 zhruba za 250 milionů korun. Tehdy Viktorii hrozil bankrot, Šádek si půjčil až 150 milionů, ale sportovní úspěchy klub finančně zachránily.

CSG se k probíhajícím jednáním nevyjadřuje, zájem však nepopírá. „Spekulace na trhu nekomentujeme,“ uvedl mluvčí Andrej Čírtek. 

Poslední dobou roste zájem českých byznysmenů o fotbalové kluby. Duklu ovládl Matěj Turek (rozhovor s ním čtěte ZDE >>>). Nedávno koupil Teplice podnikatel Milan Kratina, v Liberci už druhou sezonu vládne Ondřej Kania (rozhovor s ním čtěte ZDE >>>). Již dříve převzal Slavii Pavel Tykač.

