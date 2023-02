Baldur's Gate 3 na Xbox prý bude. Oznámení ale údajně brání technické problémy s touto verzí hry

Po oznámení data vydání třetího dílu série Baldur's Gate a toho, že tohle RPG vyjde kromě počítačů i na konzole PlayStation 5, se začalo na internetu živě řešit, zda jde o konzolovou exkluzivitu. Nakonec se muselo vyjádřit přímo Larian Studios. Podle oficiálního prohlášení neexistuje žádná platformová exkluzivita, která by měla bránit vydání hry na Xboxu v libovolné datum, pokud to bude technicky možné. Na téhle platformě se nicméně prý vyskytly problémy se split-screen kooperací a vývojáři nechtějí slibovat něco, co by ve finále nemuseli být schopní dodat.

Zní to logicky. Je ovšem nutno podotknout, že prohlášení neříká nic a tom, že neexistuje žádná dohoda se Sony, pouze popírá časovou exkluzivitu. Cokoliv dalšího už by byly pouze ničím nepodložené spekulace, Sony je ovšem známo svými spolupracemi zaměřenými na zatraktivnění her právě na jejich konzolích.