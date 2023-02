EA zkoumá zájem hráčů o remake druhého a třetího Dead Space

Remake legendární sci-fi hororovky Dead Space na Metacriticu sklízí skoro jen samou chválu. Uvědomuje si to zřejmě i EA, které začalo podle všeho rozesílat mezi fanoušky dotazník zkoumající to, jak by se tvářili na remake druhého a třetího dílu série. Nejedná se samozřejmě o potvrzení toho, že k jejich realizaci skutečně dojde. Minimálně v případě trojky by ale šlo o možnost napravit nepopulární konec série, s čímž souhlasí i někteří fanoušci.

Zatím ale nicméně nejsou dostupná prodejní čísla samotného remaku prvního dílu, který vyšel 27. ledna 2023 na počítače a konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Pokud hra nenaplní očekávání společnosti, je dost dobře možné, že další projekty zůstanou u ledu.