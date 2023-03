Xbox Games with Gold představuje hry zdarma pro březen 2023. V porovnání se Sony dost zaostává

Zatímco služba PlayStation Plus svou březnovou nabídku her zdarma pořádně okořenila, konkurenční Xbox Games with Gold od Microsoftu se tentokrát moc nevytáhne. Jeho březnová nabídka se totiž skládá ze sci-fi adventury Trüberbrook, druhoválečné real-time strategie Sudden Strike 4-Complete Collection a hororovka Lamentum.

Každá z her má sice své kouzlo, ale rozhodně nejde o nic, co by vás mělo zvednout ze židle. První dvě si budete moct vyzvednou od 1. do 31. března 2023. Lemanetum pak bude v nabídce od 16. března do 15. dubna 2023.