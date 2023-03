Pokémon Scarlet and Violet představují své velké příběhové DLC. Do her přidá pár stovek dalších Pokémonů

Pokémon Scarlet and Violet • Pokémon Scarlet and Violet

Přestože nejnovější přírůstek do série Pokémon s podtituly Scarlet a Violet The Hidden Treasure of Area Zero se u fanoušků nestekla s příliš pozitivními ohlasy zejména díky tragické optimalizaci a grafickému zpracování, vývojáři nehází pokéball do žita a představují první velké příběhové rozšíření s názvem The Hidden Treasure of Area Zero. To bude rozdělené do dvou částí, kdy Part 1: The Teal Mask vyjde letos na podzim a Part 2: Indigo Disk zase někdy během zimy.

Obě přitom hráče vezmou do nových oblastí a nabídnou tak možnost rozšířit svou sbírku o nové i staronové kapesní příšerky. Těch by konkrétně mělo být 230. K oznámení došlo během prezentace Pokémon Presents, kterou si můžete celou pustit na oficiálním Pokémon YouTube kanálu.