Beyond Good and Evil 2 je opět v problémech. Nejdéle vyvíjená hra v dějinách nejspíš přišla o ředitele studia

Před nedávnem Ubisoft ujišťoval, že Beyond Good and Evil 2 je stále ve vývoji. Teď to vypadá, že sice nelhal, ale věci se nevyvíjejí zrovna nejlépe. Podle informací webu Kotaku totiž odchází ředitel studia Ubisoft Montpellier, které je za ni odpovědné. Společnost pak údajně zkoumá podmínky na pracovišti v důsledku zvyšujícího se počtu nemocenských a syndromů vyhoření u vývojářů. Hra přitom prý pořád nemá jasnou podobu a celý projekt se opět zadrhává. Není tak vůbec jasné, zda někdy vůbec vyjde v uspokojivém stavu, nebo jestli vůbec vyjde.

Informace nejsou potvrzené, ale zapadaly by do celkového obrazu, který se okolo Beyond Good and Evil 2 za všechny ty roky od jejího oznámení vytvořil. Aktuálně jde přitom o nejdéle vyvíjený titul v historii videoherního průmyslu. Ubisoft si ale zřejmě nemůže dovolit odepsat ztrátu a problémového dítka se jednou pro vždy zbavit.