Sony bude muset vyložit karty na stůl. Dostalo nařízeno odhalit detaily svých dohod o exkluzivním obsahu

Když se spustí nějaký velký spor mezi videoherními giganty, často při něm vyjdou najevo hodně zajímavé informace. Teď nás ovšem zdá se čekají vyslovené hody. Americká Federální Obchodní Komise totiž podle všeho nařídila Sony v rámci jejích námitek proti akvizici společnosti Activision Blizzard Microsoftem předložit informace o jejích dohodách týkajících se exkluzivního obsahu od roku 2019.

To sice neznamená, že se bude prát všechno špinavé prádlo, hezkých pár trenýrek každopádně na obdiv široké veřejnosti viset na stožáru bude. Do daného časového období například spadají hry jako je Final Fantasy XVI nebo Final Fantasy 7: Remake. Na světlo by se mohly dostat i informace týkající se dob, po které má Sony domluvené časové exkluzivity i menší ujednání jako je exkluzivní obsah pro některé hry u jejich verzí pro konzole PlayStation. Nezbývá, než si nasadit bryndáky a počkat, až se začne servírovat první chod.