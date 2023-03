Na Nintendo Switch dorazil Metroid Fusion. Legendární hra z Game Boy Advance patří mezi kultovní klasiky

Po nedávném oznámení a okamžitém vydání hry Metroid Prime Remastered přichází další dobrá zpráva pro fanoušky série Metroid. Tou je Metroid Fusion, který původně vyšel na handheld Game Boy Advance. Bohužel se nejedná o remaster ani remake, nýbrž o přírůstek do nabídky služby Nintendo Switch Online. Skromnou nabídku zdejších GBA her tahle nesmrtelná a přes 20 let stará klasika, označovaná též jako Metroid 4, rozšíří už 8. března 2023.

Metroid Fusion - Game Boy Advance - Nintendo Switch Online Video se připravuje ...

Samotná kapesní konzole Game Boy Advance vyšla v roce 2001 a prodalo se jí přes 81 milionů kusů. Samotná hra pak drží na Metacriticu skvělá hodnocení 92 od recenzentů a 9.0 od uživatelů.