Microsoft je údajně na prahu vítězství sporu o Activision v Evropě. V Americe musí zase Sony s pravdou ven

Podle agentury Reuters se chystá Evropská komise povolit akvizici Microsoftu se společností Activision Blizzard v její kompletní podobě. To by znamenalo, že Microsoft nebude muset odprodávat některé značky v čele s hlavním kamenem úrazu, sérií Call of Duty. Ta je hlavním předmětem stížností konkurence vedené Sony. Microsoftu podle některých informací pomohlo i to, že se v rámci smluv zavázal k tomu, že slavná FPS značka bude po dobu následujících deseti let dostupná na všech platformách bez rozdílu.

Mezitím Sony obrazně sklízí, co zaselo. Americká Federální Obchodní Komise po japonské společnosti totiž chce předložení informací o jejích dohodách týkajících se exkluzivního obsahu od roku 2019. Microsoft přitom požadoval data zpětně až do roku 2012, ale Sony to označilo za nerealizovatelné. Prý by se jednalo o více než 150 000 smluv zahrnujících okolo 60 000 společností. Objevily by se zde přitom i smlouvy týkající se samotného Call of Duty, protože Sony má dlouhou historii domluveného exkluzivního obsahu pro své konzole PlayStation.