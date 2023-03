League of Legends představuje svého nejnovějšího šampiona. Milio je expert na léčení a posilování

Riot Games vrhlo trochu světla na nového chystaného šampiona jménem Milio pro MOBA hru League of Legends a jeho schopnosti. Jeho specializací bude léčení a posilování spojenců. V podstatě jeho jediná útočná schopnost tak bude Ultra Mega Fire Kick na klávese Q, která dokáže odhodit protivníka a následně ho i zpomalit. Ostatní schopnosti pak budou léčit a zvyšovat rychlost, dosah nebo sílu útoku spojenců. Ta ultimátní následně kromě doplnění pořádné porce zdraví odstraní ze spojenců i všechny kontrolní efekty. Všechny jeho schopnsoti v akci si můžete prohlédnout na oficiálních stránkách Riot Games.

Příběhově jde o 12 let starého chlapce, pocházejícího z Ixtalu a specialistu na ohnivý axiom. Do hry přibude v rámci patche 13.6, který do hry dorazí už 22. března 2023.