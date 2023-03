Nejnovější hrdinka pro MOBA hru Dota 2 ukazuje své schopnosti. Muerta je tradiční carry s pár esy v rukávu

Zatímco do League of Legends míří chlapec Milio specializující se na podporu a léčení svých spolubojovníků, nejnovější hrdinka pro Dota 2 na to jde z úplně opačné strany. Muerta je totiž klasické carry schopné nadělat z nepřátelského týmu fašírku a ještě mu přitom slušně zamotat hlavu. Dead shot například vystřelí kulku, která se po prvním zásahu nepřítele nebo stromu odrazí a dalšího hrdinu, kterého zasáhne, pak vystraší. Gunslinger zase dá Muertě šanci vystřelit základním útokem na další cíl v dosahu. Její ultimátní schopnost Pierce the Veil z ní pak na krátkou dobu udělá ztělesnění smrti imunní vůči fyzickému poškození, přičemž její vlastní poškození změní na magické. Navíc získá i bezhmotný pohyb, bonus k poškození a možnost útočit na éterické protivníky. Všechny její schopnosti v akci si můžete prohlédnout na oficiálních stránkách hry.

Dota 2 - Muerta Video se připravuje ...

Součástí nového patche pak bude také doprovodná minihra Dead Reckoning, která vám na začátku každého zápasu přiřadí protivníka, kterého budete muset posílat na věčný odpočinek. Tým, který takto nasbírá společně víc bodů získá dvojnásobnou odměnu. Všechny novinky do MOBA hry Dota 2 dorazí s patchem 7.33.