8. epizoda seriálového The Last of Us trhla rekord ve sledovanost. HBO hlásí 74% nárůst oproti 1. dílu

HBO a s ním všichni fanoušci videoher po celém světě mají podle webu Variety další důvod k oslavám. 8. epizodu seriálu The Last of Us si totiž v den její premiéry pustilo 8,1 milionů diváků. To z ní dělá doposud nejsledovanější díl tohohle hitu. Navíc to potvrzuje stabilní nárůst sledovanosti některým nepopulárním změnám příběhu navzdory. Těch si první díl během jeho premiéry pustilo “pouze“ pustilo 4,7 milionů. Lze přitom očekávat, že finále první řady by si mohlo naladit ještě více lidí.

HBO se tak může zapsat na zeď slávy několika málo úspěšných videoherních hraných adaptací. Seriál přitom táhne i prodeje jeho předlohy a už má potvrzenou druhou řadu.