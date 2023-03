Starfield se už zase odkládá. Sám Todd Howard slibuje v novém traileru finální datum vydání

Bethesda oznámila, že původně slibované vydání sci-fi RPG Starfield během června nestihne. Stanovila ovšem nové konkrétní datum startu, a to 6. září 2023. Důvodem je prý potřeba dodatečného času pro odladění všech detailů, což v případě tohohle studia zní minimálně úsměvně. Ze hry samotné jsme toho ale zatím příliš mnoho neviděli, takže zřejmě skutečně není připravená na vydání. Změnit by se to mělo 11. června na prezentaci Starfield Direct, kde bychom si snad konečně mohli pořádně prohlédnout, co nás mezi hvězdami opravdu čeká.

Starfield: Official Launch Date Announcement Video se připravuje ...

Starfield byl původně oznámen na E3 2018 a slibuje obrovský otevřený vesmír, ve kterém se budou hráči moct vydat kam jenom budou chtít. Zajímavostí je, že jde o první novou značku Studia Bethesda za posledních 25 let.