Pardubice mocně shánějí pořádného praváka. Bude jím letitý Hertlův parťák z NHL?

Co nevidět všechny extraligové týmy rozjedou letní přípravu na ledových plochách. Na stadionech se usilovně mrazí, někde vyrazí do šichty v pondělí, jinde si ještě týden počkají. Leckde usilovně řeší skládanku kádru, třeba zrovna v Pardubicích, kde vyhlásili velmi silnou poptávku po schopném útočníkovi s pravým držením hole. Na radaru je hodně zajímavé jméno.

V táboře Dynama pozvolna končí kdysi neoficiálně vyhlášené embargo na zahraniční hráče mimo Slovensko. V poslední sezoně si na východě Čech pomáhali univerzálním útočníkem Jasperem Weatherbym, posléze si pořídili Nicka Jonese, solidního praváka. Zrovna toho na jaře uvolnili. Nedomluvili se na novém kontraktu a exžilinský tahoun našel nové útočiště v Karlových Varech, byť původně měl zájem o ještě výraznější a dlouhodobě úspěšnější klub.

Ne snad, že by Jones do puntíku splňoval pardubické potřeby pro údernost v přesilovce, ale ofenzivní solidnost od něj byla k mání. Každopádně vznikla díra na důležité pozici klíčového parťáka pro Romana Červenku do přesilovky. Ten pro své manévry potřebuje do koncovky praváka. A žádný takový zatím není k mání. A to i vinou dlouhodobého zranění Martina Kauta.

Právě takoví hráči jsou na trhu velmi žádaní a je jich akutní nedostatek. Pardubice se musely znovu podívat až do zámoří, podle informací iSportu si vyhlédly