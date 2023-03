Vývoj hry Mafia 4 možná vstoupil do své předprodukční fáze. Naději dává pracovní nabídka

Studio Hangar 13 podle inzerátu na sociální síti LinkedIn shání novou posilu do své pobočky v anglickém městě Brighton. Posila do týmu by přitom měla podle popisu pracovat na nástrojích pro neoznámenou multiplatformní hru na Unreal Engine 5, která se momentálně nachází v předprodukční fázi. Samozřejmě může jít o náhodu, ale po předchozím potvrzení prací na pokračování slavné mafiánské série a vzhledem k načasování se začalo spekulovat právě o tom, že se jedná o čtvrtou Mafii.

Nešlo by přitom o první ani poslední informace z vývoje nějakého titulu prostřednictvím inzerátu na pracovní pozici.