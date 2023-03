Atlas Fallen ukazuje první gameplay záběry. Připravte se na lov obřích monster ve světě pohlceném pískem

Zatímco studiu Square Enix zůstaly v případě jejich akčního open worldu Forspoken jen oči pro pláč, studio Deck13 v první záběrech ze své chystané hry Atlas Fallen ukazuje, že by mohlo přinést přesně to, co konkurenčnímu titulu chybělo. Základem hratelnosti budou velké boje s ještě většími nepřáteli a postupné vyrvávání světa ze spárů pouště. A zatím to vypadá, že by mohlo jít o celkem slušnou zábavu, alespoň pokud optimalizace dá.

Hra přitom nedávno dostala i své datum vydání, které je stanovené už na 16. května 2023. Zahrát si ji budete moct na počítačích a nové generaci konzolí PlayStation a Xbox.