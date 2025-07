Hrdina Tour: Pogačarův klíčový domestik pokračuje v závodu i se zlomeným žebrem

Jsou to opravdu tvrďáci. Často vidíme cyklisty pokračovat v závodu ofačované „od hlavy k patě“, a to netušíme, jaké šrámy si vezou pod dresem. Třeba český vrchař Jan Hirt na letošním Giro d´Itala dojel přibližně 70 kilometrů do cíle po těžkém hromadném pádu se zlomeninou femuru.

I na Tour de France teď máme v pelotonu závodníka, který dokonce pokračuje se zlomeninou. Jedná se o Portugalce Joaa Almeidu, klíčového pomocníka Tadeje Pogačara nejen v horách.

Almeida byl součástí pádu přibližně desíti jezdců v zadní části hlavní skupiny v 7. etapě s cílem na Mur de Bretagne. Tam se nakonec na kole dostal, ale se ztrátou víc než deseti minut na svého lídra, jenž slavil etapový triumf. Po dojezdu si kontroloval zkrvavený prst na levé ruce a bylo vidět i několik odřenin.

🤕 Las heridas de guerra de Joao Almeida tras la caída sufrida durante la 7ª etapa#TDF2025pic.twitter.com/CFw5zq0Kcf — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 12, 2025

Hlavní problém ale odhalil až následný rentgen. Z něj týmoví lékaři vyčetli zlomené žebro na levé straně. K tomu značně pohmožděný prst, trochu i loket a několik „silničních lišejů“. Přesto do sobotní etapy nastoupil.

„Abych byl upřímný, prst je asi nejhorší. To by mohl být problém,“ řekl Almeida poté, co opustil ošetřovnu v náklaďáku v cíli etapy. „Mám taky naprasklé žebro, ale na startu další etapy budu,“ prohlásil v pátek.

Sprinterská etapa jako odpočinek

A opravdu tam v sobotu byl. „Na to, jak byl pád těžký, to není tak hrozné. Samozřejmě podřený jsem hodně, přišel jsem o dost kůže, ale mohlo to být mnohem horší. Doufám, že to dnes přečkám a uvidíme, jak to půjde,“ nechal se při rozhovoru pro Eurosport slyšet Portugalec před sobotní sprinterskou etapou, ve které si chtěl hlavně odpočinout.

„Ano, to je můj cíl. Prst na levé ruce docela bolí, takže doufám, že budu moct řídit kolo. Mělo by to být v pohodě, tak uvidíme. Tým mi dnes dává volnější den. Ale kdybych byl pro něj nepoužitelný, tak bych tady ani sám nechtěl být,“ přidal ještě Almeida.

Po páteční etapě byl podle týmového manažera hodně rozladěný. „Přirozeně byl dost zklamaný. Kvůli tomuto hodně dřel, absolvoval kempy ve výšce, hodně toho obětoval v oblasti stravování a také strávil strašně málo času doma. A pak šest kilometrů před cílem sedmé etapy spadne,“ vyprávěl webům Cyclingnews a Cycling Weekly Joxean Fernández Matxín.

Sobotní etapou projel v poklidu, v cíli byl 6:42 minuty za vítězem. Také v neděli, při dalším sprinterském dnu, bude mít volněji. Ovšem v pondělí už je na programu první horská etapa tohoto ročníku, kde už měl být letošní vítěz etapových závodů Kolem Baskicka, Kolem Romandie a Kolem Švýcarska plně k dispozici Pogačarovi. Nejde však ještě o tak velké hory, takže bude doufat, že do čtvrtku, kdy už peloton přijede do Pyrenejí, se jeho stav zase o kus zlepší.