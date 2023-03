Hogwarts Legacy se prodává jenže nedohrává. Statistiky na Steamu vydávají překvapivé svědectví

Přestože Hogwarts Legacy byl bez debat hit podle všech myslitelných měřítek, klíčový je v tomhle sdělení onen minulý čas. Zájem o titul, který překonal v prodejích i hru roku 2022, totiž minimálně na Steamu rychle opadá. Stále ho sice hraje v průměru něco přes 141 000 hráčů, jenže minulý měsíc to bylo 270 000 a v největší špičce dokonce 527 652 čarodějů a čarodějek. Což je jen tak mimochodem na multiplatformní záležitost pro jednoho hráče naprosto šílené číslo.

Stejný pokles lze přitom očekávat i na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Daleko zajímavější je ale to, že achievement „Hero of Hogwarts“ za úspěšné dohrání příběhu i víc jak měsíc po vydání drží na Steamu jen čtvrtina majitelů hry. Jestli se všichni zasekli na vedlejších misích nebo je to opravdu někdy v mezičase přestalo bavit těžko říct. Vzhledem k poklesu hráčů bychom ale sázeli spíš na druhou možnost.