Square Enix ukázal svou NFT hru Symbiogenesis v první ukázce. Zájem je dle očekávání minimální

Společnost Square Enix se jako jedna z mála stále drží snahy prodat hráčům NFT a Metaverse. Od podobných snad přitom po masivním odporu hráčů upustila většina videoherních firem a například takové EA, které se v minulosti neštítilo takřka ničeho, co by mohlo jeho akcionářům přinést nějaké peníze, se do snah ani nezapojilo. Už to by měl být sám o sobě varovný maják pro všechny, i kdyby zájem o předražené digitální obrázky ve velkém neupadal. Právě manažeři Square Enixu se ale nejspíš snaží trumfnout sami sebe v tom, jakou největší pitomost dokáží protlačit do světa a výsledkem je další teď už takřka jistá katastrofa.

Symbiogenesis se totiž sice na prvním videu tváří jako něco, co byste si možná chtěli i zahrát, jenže ve skutečnosti jde o titul postavený na sbírání deseti tisíců “unikátních“ (to zatím podle prvních obrázků úplně nevypadá) postaviček za kryptoměny, které pak s trochou štěstí můžete prodat se ziskem dál. Ani oficiální stránka hry nebudí příliš velkou důvěru. Výsledkem je posměch na sociálních sítích a výzvy k bojkotu, který ovšem podle minimálního zájmu o samotné video nejspíš ani nebude třeba.