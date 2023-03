Závody Disney Speedstorm odstartují do předběžného přístupu už brzy. Budou zdarma

Závodům motokár kraluje ocelovou pěstí Mario a jeho parta. Mario Kart je zkrátka bez debat to nejlepší, co tenhle subžánr závodních her nabízí a zatím smetl z trati všechny soupeře. Teď se mu pokusí postavit myšák Mickey se svými vlastními závody Disney Speedstorm. Ty mají kromě bohatého výběru potenciálních závodníků ještě jednu výhodu. Mají být zdarma v režimu free to play. Nejprve nicméně vyjde v předběžném přístupu, jehož datum startu teď vývojáři oznámili v novém traileru.

Disney Speedstorm se tak do prvních testovacích koleček pustí už 18. dubna. Jezdit se bude na počítačích, staré i nové generaci konzolí PlayStation a Xbox i konzoli Nintendo Switch, kde nicméně nemá žádnou šanci, stejně jako všechny ostatní hry, které to zkusili nandat Mariovi na jeho domácím hardwaru. O tom, jestli se tahle hra chytne na těch ostatních pak bude rozhodovat především nastavení jejích mikrotransakcí.