Marvel Snap. Mobilní hra roku?

Karetní hry popravě příliš nevyhledávám, ale v případě novinky Marvel Snap jsem udělal vzácnou výjimku. Jednak mě k tomu vedl nebývale velký ruch, který se v poslední době okolo titulu zvedl, a především ocenění mobilní hra roku na Game Awards 2022. Dostatečně silný impuls k prozkoumání tohoto nového fenoménu.

Dynamika, jednoduchost a efektivnost

Klíčem k úspěchu každé karetní hry je volba atraktivního tématu a zvolení zábavných, ale hlavně funkčních herním mechanismů. Přesně takovou kombinaci Marvel Snap nabízí. Pravidla této free-to-play hry jsou opravdu jednoduchá, a hlavně ne zbytečně překombinovaná. Proti sobě se postaví dva hráči, respektive dva balíčky obsahující dvanáct herních karech, které reprezentují jednotlivé hrdiny ze světa Marvel.

Šestikolové souboje se odehrávají na třech samostatných lokacích herní plochy. Cílem je ovládnout alespoň dvě, tedy v tomto případě většinu. Klíčové jsou v této souvislosti atributy, které se k jednotlivým kartám pojí. Každý z hrdinů má totiž svojí specifickou sílu (vyjádřenou číslem), cenu vyložení a nějaký ten doprovodný efekt, speciální abilitu.

Hráči tak postupně a dle vlastního uvážení vyloží na střídačku šest svých karet do tří dostupných herních polí a snaží se docílit vyšší hodnoty síly v každém z nich. Na konci hry dojde k přepočítání v rámci každé lokace a kdo ovládne dvě nebo tři, je vítězem. V případě vyrovnaného stavu potom rozhodují vzájemné rozdíly v rámci zbývajících polí.

Princip celé hratelnosti je tak neskutečně jednoduchý a hráči vlastně usilují pouze o vyšší hodnotu síly vyložených karet ve třech jednotlivých polích

Princip celé hratelnosti je tak neskutečně jednoduchý a hráči vlastně usilují pouze o vyšší hodnotu síly vyložených karet ve třech jednotlivých polích. Co však dělá z Marvel Snap neskutečně zábavnou záležitost, jsou speciální dovednosti hrdinů a zejména náhodně vylosované pozitivní či negativní efekty jednotlivých lokací. Může se tak jednat například o omezený počet tahů, plusové body síly pro nejsilnější kartu, ponížení ceny vyložení o 1 nebo také prohození karet se soupeřem po konkrétním tahu. Klíčové rovněž je, že tyto náhodné efekty nejsou známy od úplného začátku, odkrývají se po jednotlivých tazích. Můžete tak riskovat a hrát bez této znalosti, či hrát na jistotu, ale odepřít si případnou výhodu.

Slušným míchačem je potom speciální funkce SNAP, kterou lze aktivovat v případě, že si hráč dostatečně věří na výhru. Jedná se o určitou sázku, která může přinést nějaké ty body navíc, ale rovněž podrazit nohy v opačném případě.

Skill, znalost, strategie i náhoda

Jednotlivé hry jsou opravdu bleskovou záležitostí a díky šestikolovému systému nezaberou více než 2–3 minuty, což je naprosto ideální doba pro rychlou a dynamickou hru. Je vcelku až překvapivé, jak zábavný a komplexní dokáže Marvel Snap být i při této ultrarychlé hratelnosti. Do hry vstupuje nejenom náhoda, ale rovněž vhodné sestavení balíčku, znalost jednotlivých karet a rozhodně i strategie. Speciální schopnosti hrdinů totiž dokáží celkem slušně otáčet jednotlivé tahy a jejich znalost se rozhodně vyplatí. Existuje přitom poměrně hodně strategií, jak na soupeře vyzrát, není to jen o nejsilnějších kartách. Můžete se soustředit na obranu, likvidovat protivníkovy karty nebo třeba přebírat jeho body síly. Každý si jistě najde svojí nejsilnější zbraň, nějaký čas to ale rozhodně potrvá.

V začátcích hry je balíček karet víceméně předurčen, ta pravá zábava začíná až postupným odemykáním. Celý tento proces funguje svižně a hra odměňuje každý menší či větší úspěch, ty pravé klenoty ale přicházejí opravdu pomalu. Bohužel i přes tuto svižnost, je systém progresu asi největší slabinou hry a není až tak úplně motivující. Vlastně jen hrajete, vylepšujete vzhled vlastních karet a na tomto základě postupně odemykáte nové a nové odměny, které stejně vždy směřují k novým kouskům do balíčku, kterých si lze pochopitelně sestavit hned několik, dle vlastního uvážení.

Do hry vstupuje nejenom náhoda, ale rovněž vhodné sestavení balíčku, znalost jednotlivých karet a rozhodně i strategie

Co se technického stavu hry týče, nemáme žádných výtek. Během recenzování vše šlapalo jak má, navíc Marvel Snap vypadá celkem pohledně. Doprovodných animací sice není mnoho, ale jejich očekávaná stylizace dodává jednotlivým hrám šmrnc. I díky tomu si lze tohle karetní překvápko zahrát i na slabších telefonech. My jsme recenzovali na Samsung A52 5G a vše jelo jako po másle. Popisovat ovládání u karetní hry je nošení dříví do lesa.

Vše je záležitostí jednoho prstu. Nezbývá tak ještě než zmínit existující monetizační model, který je v prezentované podobě více než přátelský a točí se pochopitelně okolo kosmetických úprav. Ale pamatujte, pro zisk nových karet je třeba získávat body za kosmetické úpravy karet. Docela povedený trik. V tomto případě jde ale o naprosto neagresivní model, který sice dokáže postup trochu urychlit, ale celkově je více než přátelský a lze se obejít i bez investice skutečných peněz. Kdo by měl potřebu investovat do jednotlivých sezon, připravit si musí 249 Kč.

Zapomínat rozhodně nesmíme ani na nejrůznější výzvy, které jsou sice příjemné a motivující, celkovou hratelnost ale nikterak nemění. To hlavní se totiž vždy odehrává na hrací ploše o třech bojových lokacích a s balíčkem dvanácti karet ve virtuální ruce. V jednoduchosti je síla.

Plusy:

Jednoduchá ale efektivní hratelnost

Rychlé partie

Kombinace skillu, náhody i strategie

Opravdu návykové

Neagresivní monetizace

Minusy:

Pomalý a ne tak úplně motivující progress

Hrozící stereotyp

Verdikt: 9/10

Marvel Snap je skutečně povedená mobilní karetní hra, které těží zejména z oblíbené tematiky světa Marvel, ale zejména rychlé a zábavné hratelnosti. Veškeré herní mechanismy jsou jednoduché, ale přesto maximálně efektivní a nepostrádají hloubku. Budou vás nutit se neustále vracet, alespoň na jednu, dvě nebo nakonec i deset dalších her. Ta kombinace znalosti karet, strategie a náhody je opravdu návyková.