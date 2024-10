Přerovský Jáchym o kauze s Luňákem: Některé věci jsou pro mě úplně dno...

Odcházel jste před pár měsíci v bouřlivé atmosféře, šéf Jestřábů Jaroslav Luňák vás označil za viníka prostějovského vypadnutí jarního čtvrtfinále se Zlínem. Měl jste to v hlavě?

„Vůbec ne, já se soustředím na to svoje. Vím, jak co bylo, co jsem udělal dobře, co jsem mohl ovlivnit. Kluci kolem hokeje vědí, jak to celé bylo. Chápu, že nějaký fanoušek si udělá názor svůj, to je naprosto v pořádku. Ale já už to vůbec neřeším.“

Ale řekl jste, že se za vás spoluhráči v kabině postavili a zasmáli se tomu. Což musí být fajn pocit.

„Udělali to, co měli. Nevím, jak na to úplně reagovat, nezlobte se. Tyto věci jsou pro mě úplné dno...“

Přepadly vás v derby speciální emoce?

„Měl jsem na druhé straně kamarády, ale když je zápasový den, je to pro mě zápas jako každý jiný. Snažím se přistupovat k tomu jako ke každému utkání. Soustředím se na ty věci, co my potřebujeme, co si říkáme na poradách, a co ten tým potřebuje, abychom si nakonec zařvali a oslavili výhru. Pár hanáckých derby už jsem zažil a nikdy to není nic lehkého. Žádné nemá vyloženě favorita. Jsem rád, jak jsme k tomu přistoupili. Díky nastavení, výbornému Vojtovi Mokremu v bráně a týmovému výkonu jsme to urvali.“

K vidění byla i bitka, to se dalo čekat, že?

„Na můj vkus toho bylo málo. Já si to víc představuji typově jako play-off zápas, a i má role na ledě je jiná, než pobývat na trestné lavici.“

Atmosféra dvou tisíc lidí vás potěšila?

„Já to moc nevnímám, jsem zapálený do hry. Ale samozřejmě jsem si všiml, že je to hodně znát oproti ostatním zápasům.“

Přitom se potkaly týmy, které neměly formu.

„Máme dva odložené zápasy, takže potřeba bodů byla urgentní. Jsme rádi za tři, doufám, že na to navážeme ve středu proti Zlínu.“

A třeba se poprvé trefíte, zatím máte po devíti zápasech na kontě šest asistencí.

„No, je co napravovat... (smích) Když jsem šel do Přerova, věděl jsem, že jdu do nejméně zkušeného týmu, za který jsem kdy hrál. Body budu muset omezit, musím se přizpůsobit týmu. Kdybych si tu zkoušel něco svého, nevedlo by to k úspěchu. Tudíž moje první věc je podřídit se týmu, a když se nám bude dařit, body přijdou. Já si myslím, že je úplně jedno, kdo to dá, ale důležité je vyhrát.“

Přerov před sezonou dosti překopal loňský kádr. Byl jste už někdy v podobné situaci?

„Možná jo, jak se to vezme. Prostě to tak je, před sezonou trenéři a manažeři řeší kádr, mluví s hráči, sdělují jim, co po nich chtějí. Když se to sejde, dojde na renovaci kádru. V Přerově k tomu došlo letos. Mně se na tom líbí, že to má koncepci na několik let. V posledních sedmi nebo osmi letech tady hráli stejní hráči a někteří už byli staří, třeba i skončili s hokejem. Teď je tady jiná situace.“