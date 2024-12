Vsetín? Do Hufa chodí vědomě, myslí si kouč Zlína. Co řekl o záměně dresů?

Je pro vás osobně důležité být v tabulce úplně na vrcholu?

„Tréninky a zápasy jsou pak lehčí. Ale naším cílem je být v základní části do čtvrtého místa. Ideálně první, ale osobně to až tak neřeším. Pro sebevědomí hráčů by nicméně bylo super, kdybychom to dotáhli na první místo.“

Na rozbruslení před třetím derby vyjely oba týmy v téměř stejných dresech. Kde se stala chyba?

„Někdo to pokazil. (úsměv) Kustod Vsetína asi zabalil dresy jiné barvy. Šlo o chybu lidského faktoru. My jsme zareagovali, naši hráči se převlékli. Nejen dresy, museli sundat i brusle. Trošku nás to rozhodilo, není příjemné se po rozbruslení oblékat znova. Ale zvládli jsme to.“

Rozjížděli jste se pomaleji. V čem byl problém?

„Na začátku jsme nebyli úplně v zápase. Prohrávali jsme souboje ve vlastním pásmu, Vsetín byl o něco lepší. Od druhé třetiny se to vyrovnalo. Po šedesáti minutách byla remíza zasloužená a v prodloužení jsme byli v přesilovce šťastnější. Jinak absolutně vyrovnaný duel, byl o detailech. Za dva body jsme šťastní. Týmy se nemají čím překvapit. Věci, které vidíme na videu, se pak v zápase opravdu dějí. Překlopit misky vah na jednu či druhou stranu mohou dovednosti jednotlivých hráčů.“

Kochal jste se pohledem na plné tribuny?

„Věděli jsme předem, že bude vyprodáno a průběh byl takový, že diváci zůstali až do konce v napětí. Bylo domluvené, že pokud vyhrajeme, půjdeme na led i my jako realizační tým a užijeme si to na konci roku s fanoušky. Je potřeba jim poděkovat. Pomohli tomu i Vsetínští. Dlouho jsem tak pozitivní atmosféru nezažil.“

Utkání bylo hodně tvrdé. Máte stejný pocit?

„Chtěli jsme, aby to bylo tvrdé a hráče soupeře to bolelo. V první třetině to ale nebylo takové. Celkově máme hodně trestů. Možná čtyřikrát jsme byli zbytečně vyloučení, některé zákroky byly od nás hloupé. Někdy si na ně hráči Vsetína počkali a trošku je přihráli, rozhodčí na to skočili.“

Cítíte, že jste na pozici gólmana silnější než Vsetín? Daniel Huf bývá v těchto bitvách vynikající.

„Nejen v derby. Celkově máme brankářskou dvojici (ještě Jaroslav Pavelka) výbornou. Kvalitu na tomto postu máme. Vnímáme, že má Vsetín menší problém s gólmany. Teď chytá mladý brankář (Adam Pavlíček), který je bez nervů a přinesl jim to, co potřebovali. Už nedostávají tolik gólů jako předtím a může se projevit jejich kvalita v útoku. Naštěstí ve vzájemných zápasech s námi tolik branek nedávají.“

Neměli byste Hufa víc chránit? Protihráči ho párkrát atakovali u brankoviště.

„Po první třetině jsme to hráčům připomínali. Hráči Vsetína vědomě chodí do Dana Hufa už třetí sezonu. V této se to děje každý zápas. Byly tam tři zákroky, kdy mohl být hráč Vsetína vyloučený, ve třetím případě určitě. Možná dáme komisi rozhodčích nějaký podnět, aby se na zápas podívali a neopakovalo se to. Rozhodčí jsou tam také od toho, aby chránili zdraví hráčů.“

Nepřekvapilo vás, že se do krátké bitky pustil i subtilní Petr Holík?

„Holas mě v této sezoně překvapuje v mnoha věcech. (úsměv) Ale v dobrém.“