Derby, jak má být! Kouč Zlína: Extraliga může závidět. Vsetín padl potřetí

V 64. minutě rozhodl schovanou střelou Jaromír Kverka. Hned poté, co naskočil z trestné lavice zpátky na led Robin Staněk. „Je to nejvíc, co v první lize existuje. Za mě to bylo super,“ nadchl dramatický duel rovněž rodáka z Prahy. A že dal vítěznou branku? Další paráda. Herně se přitom necítil nejlíp. „Celý zápas jsem se trápil, nešlo mi to. Ale furt jsem věřil, že bych mohl něco urvat. Je to úžasné. Zdena Sedlák odvedl před bránou výbornou práci. Gólman nic neviděl. Jeden z mých největších gólů v kariéře,“ vyznal se.

Vsetín odehrál výborně první třetinu. Lépe bruslil, kombinoval. „My jsme spíš furt dotahovali,“ podotkl Kverka. „Ale zlepšovali jsme se. A ke konci už jsme byli trošku lepší. Bylo tam kompletně všechno, lidé si to museli užít. Pro domácí fanoušky s vítěznou třešničkou na dortu. Jsem za takový zápas strašně rád. Je skvělé, že jsme první,“ lebedil si nad postavením v tabulce.

Berani a jejich soused mají i v této sezoně velkou sílu a ambice. Byť se vyznačují odlišným herním stylem, pravidelně bodují a v play off budou opět hlavními favority. Aktuálně má mírně navrch Pardavého soubor. Tentokrát mu ale trvalo, než se rozjel. „Minule v Kolíně to byl takový hokejíček. Byli jsme furt na puku. Než jsme se tady probrali, bylo dvacet minut pryč,“ uvedl dvaatřicetiletý útočník.

Vítěze znovu držel gólman Daniel Huf, jenž v každém derby předčil kolegu z opačné klece. Nyní dvacetiletého Adama Pavlíčka. „Máme dva silné gólmany a oni mladého kluka, který asi přechytal ostatní,“ připomněl útočník Michal Gago. „Ale to je jejich věc.“

Utkání přineslo i jednu málo vídanou příhodu. Oba týmy vyjely na rozbruslení v takřka identických dresech. Vina byla na straně Vsetína, ovšem převlékali se pak domácí. Nakonec museli nastoupit ve tmavší sadě, kterou používají venku. „S mou barvoslepostí bych měl možná trochu problém,“ usmál se vsetínský Tomáš Šmerha představě, že by k výměně nedošlo. „Bylo to vtipné. To se stane jednou za deset let. Říkal jsem si, že bych to očima nedal,“ připojil ve stejném duchu Kverka. „Pro hráče to bylo nepříjemné,“ mínil kouč Pardavý.

Dvěma trefami se blýskl sedmadvacetiletý Gago, jenž se poprvé v seniorské kariéře přehoupl přes deset branek v ročníku. „Padá to tam, asi jsem si našel pozici v týmu. Trenéři mi věří,“ zamyslel se. Tentokrát pomýšlel i na hattrick. „Byli jsme šťastnější. Detaily rozhodly pro nás,“ pochvaloval si odchovanec Zlína s nedávnou minulostí za kopcem Sirákov. Na Lapači má hromadu kamarádů. „Vždycky se hecujeme. Hraju proti nim rád. Pro mě je to pokaždé speciální,“ přiznal. Načtený má i styl protivníka. „Oni hrají občas gamble. Věděli jsme, že tam budou vznikat prostory na protiútoky, To se potvrdilo hned prvním gólem,“ upozornil.

V bitvě nechyběly ostré střety, do potyčky se pustil dokonce subtilní technik Petr Holík. Jeho sokem byl paradoxně útočník Pavel Klhůfek, s nímž se zná léta. Oba vyrostli ve Zlíně. „Nevím, jestli mezi sebou něco mají,“ usmál se Gago. „Celkově to bylo drsné,“ shrnul dění na ledě.

Hosté litovali, že neproměnili víc šancí a převahu v úvodu. „Herně nám to jde skoro každý zápas. Když vedeme deset minut do konce 3:2, musíme to dotáhnout. Řekl bych, že přehráváme všechny soupeře, ale v prohraných utkáních nám vždycky něco vypadne,“ litoval Šmerha. „Každé derby, které jsem zažil, bylo neskutečné,“ dodal.

Výsledky 33. kola Maxa ligy:

Slavia Praha - Sokolov 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0),

Třebíč - Kolín 4:1 (2:0, 1:0, 1:1),

Chomutov - Pardubice B 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0),

Zlín - Vsetín 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0),

Jihlava - Frýdek-Místek 3:4 (0:2, 2:2, 1:0),

Litoměřice - Prostějov 7:1 (2:0, 3:0, 2:1),

18:00 Přerov - Poruba.