Holík připomněl Hamrlíka a Šlahařovi narostla křídla. Zlín ovládlo play off

Byla to taková pocta Martinu Hamrlíkovi. Pamatujete si na fintu při nájezdu, kterou šikovný obránce roky deptal gólmany v extralize? V prvním čtvrtfinále play off Maxa ligy ji v sedmé sérii vytáhl jeho zlínský následovník Petr Holík (byť drží hokejku v opačném gardu). Jeho manévr od mantinelu s rychlou střelou k tyči rozhodl bitvu s Chomutovem. Berani se nadřeli na výhru 2:1. „Kdyby byl ještě schopný bruslit, vytáhneme ho,“ usmál se trenér Beranů Ján Pardavý.

V Baťově městě zase začíná stoupat hokejová horečka. Skoro pět tisíc diváků hnalo domácí za úvodní výhrou v play off. Tu Berani v roli druhého celku základní části doručili, ale nadřeli se fest. „Hráči si berou energii z tribun,“ pochvaloval si kouč Ján Pardavý.

Zlínu pomohl návrat útočníka Jakuba Šlahaře, autora prvního gólu a dalšího v nájezdové loterii. „Necítil, jsem se úplně skvěle, ale jsem strašně šťastný, že jsem se dal do kupy. Vyhlídky nebyly extra růžové. Už mi predikovali konec sezony,“ líčila opora týmu. Speciální poděkování poslal kondičnímu trenérovi Tomáši Smolíkovi.

Odchovanec klubu nastoupil po tříměsíční zdravotní pauze, na soupisce byl jako třináctý útočník. „Chtěl jsem prostě být u toho a pomoct klukům. Bylo mi jedno, jestli dostanu jedno nebo žádné střídání,“ ujistil. Nakonec jich bylo daleko víc. Dokonce se v průběhu druhé části zasunul do „své“ oblíbené lajny k Válkovi s Kverkou, v níž válel před zraněním. Hned v dalším střídání zavěsil. „Mně narostla křídla. Hned se mi vlila krev do žil,“ přiznal s nadšením. „Věřil jsem, že můžeme být úspěšní.“

Na střídačce o svých pocitech neustále komunikoval s trenérem. Když trefil perfektní střelu na 1:0, byl v euforii. „Obrovsky se mi ulevilo,“ nezapíral. „Vrátila se mi dřina a trpělivost. Jsem rád, že jsem zpátky a věřím, že budu lepší a lepší.“

Rozhodnutí vrátit zkušeného forvarda do druhé formace vzešlo od Pardavého, jenž nebyl spokojen s výkonem Přemysla Svobody. „Šlahy odvedl skvělou práci, přinesl zkušenost z play off a potáhl ostatní. Ale pořád musíme být s jeho nasazováním opatrní. Není sranda získat zápasovou kondici. Může to být falešná forma. Zase s ním budu mluvit,“ informoval Pardavý. O Šlahařově startu se rozhodlo až přímo v den utkání. Od doktorů dostal zelenou ve čtvrtek.

Chomutovští, rozehraní z předkola s Přerovem, drželi favorita pod krkem. Veterán František Lukeš tečovanou ránou vyrovnal a skóroval také z nájezdu. „Všichni jsme očekávali, že to bude těžké. Chomutov má svou kvalitu,“ zmínil Pardavý. „Šťastnější jsme byli my. Momentum je teď na naší straně. Je potřeba využít toho, že vedeme,“ oddechl si.

Slovenský kouč hned po zápase netradičně zamířil do kabiny, kam chodí obvykle až ráno. Při operativním mítinku pokáral útočníka Svobodu, který v prodloužení nesmyslně krosčekoval Filipa Eliáše. „Tohle mě mrzí. Byla to úplná hloupost. Kdyby to rozhodčí posoudili jinak, mohl dostat i pět plus do konce,“ poznamenal.

V závěrečném „rozstřelu“ dostal filuta Holík šanci přesto, že první sólo nedal. „Holas má pevné nervy,“ vysvětlil trenér, jenž své svěřence nabádal, ať zachovají chladnou hlavu a užívají si rozhodující momenty. „Holas to vzal na sebe úplně skvěle,“ ocenil Šlahař parťáka. „Larry (Hamrlík) tady historicky tyto nájezdy od mantinelu jezdil,“ vybavil si. On sám také proměnil jeden ze dvou pokusů. Stačilo to na první bod v sérii. Ta pokračuje v pondělí opět ve Zlíně.

Čtvrtfinále play off první hokejové ligy - 1. zápasy:

Poruba - Litoměřice 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Branky: 8. Vachovec, 56. Gřeš, 59. L. Krenželok - 3. T. Knotek, 31. Kordule, 40. Costa, 51. Š. Jelínek. Rozhodčí: Cabák, Mejzlík - Kráľ, Augusta. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1812.

Třebíč - Jihlava 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky: 17. Malý, 53. Vodný - 49. Burkov. Rozhodčí: Kubičík, Jaroš - Kokrment, Pěkný. Vyloučení: 5:6. Bez využití. Diváci: 1350.

Zlín - Chomutov 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 34. Šlahař, rozhodující sam. nájezd P. Holík - 58. F. Lukeš. Rozhodčí: Obadal, Veselý - Komínek, Peluha. Vyloučení: 7:8. Bez využití. Diváci: 4712.

Vsetín - Pardubice B 7:0 (3:0, 0:0, 4:0)

Branky: 18. a 60. Šmerha, 5. Jonák, 12. Zabusovs, 47. Klhůfek, 50. Stříteský, 53. T. Jandus. Rozhodčí: Valenta, Pilný - Bohuněk, Hájková. Vyloučení: 5:9. Využití: 4:0. Diváci: 3632.