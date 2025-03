Vsetín doma na úvod semifinále překvapivě padl s Jihlavou. Zlín slaví výhru nad Litomeřicemi

Obhájce loňského triumfu a vítěz základní části Vsetín prohrál na úvod semifinále play off první hokejové ligy doma s Jihlavou 0:2. Před vlastním publikem naopak uspěl loňský poražený finalista Zlín, který zvítězil nad Litoměřicemi 3:0. Druhé zápasy sérii na čtyři vítězné se hrají na stejných místech ve čtvrtek.

Vsetín v repríze loňského semifinále, které vyhrál 4:1 na zápasy, nenavázal na tři výhry ze čtyř vzájemných zápasů v této sezoně. Dukla se prosadila v čase 28:55, kdy při vyloučení Radka Prokeše využil přesilovou hru Maxim Burkov. Pro osmnáctiletého estonského útočníka to byla čtvrtá branka v pátém utkání v letošním play off. Výsledek pečetil 53 sekund před koncem při power play do prázdné branky třiačtyřicetiletý Tomáš Čachotský.

Brankář Adam Beran udržel díky 35 úspěšným zákrokům poprvé v letošním play off a celkově popáté v sezoně čisté konto. Valaši neuspěli poprvé po šňůře osmi vítězství. Jihlava natáhla sérii výher na čtyři zápasy, ve čtvrtfinále otočila sérii s Třebíčí z 0:1 na 3:1 na zápasy.

Zlín proti Litoměřicím, které loni v semifinále zdolal 4:3 na zápasy a v tomto ročníku je porazil třikrát ze čtyř duelů, otevřel skóre v 8. minutě díky gólu Zdeňka Okála. V čase 51:04 pojistil náskok Beranů Jakub Šlahař, který za 94 sekund v početní výhodě při trestu Jakuba Hujera svým druhým gólem potvrdil výsledek. Brankář Daniel Huf si díky 20 zásahům připsal třetí nulu z pěti utkání v letošním play off.

Semifinále play off první hokejové Maxa ligy - 1. zápasy

Vsetín - Jihlava 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 29. Burkov, 60. Čachotský. Rozhodčí: Kostourek, M. Sýkora - Hanzlík, Peluha. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 3352.

Zlín - Litoměřice 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 52. a 53. Šlahař, 8. Okál. Rozhodčí: Zavřel, Zeliska - Maštalíř, Bohuněk. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. Diváci: 4511.