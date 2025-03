Zlín v problémech. Máme víc sil, říká střelec outsidera. Pardavý: Ať si hráči uvědomí, že...

Že je severní vítr krutý, poznávají hokejisté zlínských Beranů. V Litoměřicích schytali v semifinále play off Maxa ligy pětigólový příděl a místy to s nimi při direktu 1:5 nevypadalo dobře, v sérii ztrácí 1:2 na zápasy. „Prohráli jsme naší neefektivitou,“ procedil trenér favorita Ján Pardavý po výplachu. „Měli jen štěstí, všechny zápasy byly zatím vyrovnané,“ kontroval obránce Zdeněk Čáp. Zápas okořenila i bitka loňských spoluhráčů, Australana Costy s Vítkem Bendou.

Zlín se třetím rokem pokouší o návrat mezi elitu. Před rokem si v semifinále s Litoměřicemi střihl výživnou sedmizápasovou sérii, v níž třikrát prohrával. Teď ovšem Severočeši působí vyzrálejším dojmem a po úvodní porážce ve Zlíně hned dvakrát po sobě našli cestu k vítězství.

„Šlapeme, jsme mladí kluci a myslím, že máme dost sil,“ řekl v neděli dvougólový a po základní části Maxa ligy šestý nejlepší střelec soutěže Pavel Kordule. Rivala chtěl tentokrát zesměšnit i hattrickem, ale… „Jel jsem ještě v úniku sám na bránu a jednou mohl dávat i do prázdné, ale v play off na hattricky nekoukám. Už jsem dal Zlínu tři góly v základní části, kdy jsem to v hlavě měl. To jsem si splnil a teď mám na prvním místě týmový výkon,“ pokračoval 25letý útočník.

Sám ještě před dvěma lety hrál druhou ligu, teď trápí aspiranta na postup do nejvyšší soutěže. „Snažím se hrát pokaždé na maximum bez ohledu na to, o jakou se jedná úroveň. Pokaždé chci vyhrát, i kdyby šlo o zápas se starou gardou. Na první ligu jsem se adaptoval a pokukuju po extralize,“ prozradil. Ostatně už letos zapsal dva starty za Litvínov.

Nyní jeho druhá formace s Petrem Tonem a Michalem Vitouchem deptala dvojnásobného extraligového šampiona z let 2004 a 2014. „S Vitim a Toňasem jsme si sedli, už jsme takhle odehráli pár zápasů. Je to lepší a lepší. Po první porážce ve Zlíně jsme začali hrát trochu jinak. Hlavně si myslím, že máme víc sil. Zlín nás sice občas zamkne v pásmu, ale postupem času v zápase je vidět, že síly zbývají spíš nám. Když se podíváte na věkový průměr obou týmů, uvidíte rozdíl. Z toho těžíme. Zlín má zkušené hráče, ale jak jdou zápasy rychle za sebou, síly jim ubývají. Pomáhají nám i loňské zkušenosti ze semifinále proti Zlínu, přestože někteří hráči odešli, jádro zůstalo,“ zamýšlel se Kordule nad rozhodujícími faktory.

Nedvěd: S námi měli problémy všichni

O současné formě Litoměřic nepochybuje ani trenér Jaroslav Nedvěd, který v minulosti dělal asistenta ve Spartě Uwe Kruppovi. „Pokud si udržíme takové nasazení a úroveň našeho výkonu, budeme jim dělat velké problémy. Věřím, že jsme na správné cestě. Nastavili jsme se na vyšší playoffový level, kterého se snažíme držet v každém střídání. Napříč ligou s námi měli problémy všechna mužstva. Je to o nás a o tom, abychom udrželi tuhle kvalitu,“ předesílá bývalý obránce a bratr slavnějšího Petra Nedvěda. Že mají Litoměřice v nohách pět duelů ve čtvrtfinále s Porubou, s tím na něj nechoďte. „Tohle je play off. Únavu vyženeme z hlavy a nohy musí jezdit.“

Zatímco po čtvrtfinále procentuální úspěšnost zákroků Daniela Hufa atakovala vesmírnou hodnotu 99 % a v prvním boji s Litoměřicemi dokonce vychytal nulu, v posledních dvou střetnutích inkasoval třikrát, respektive čtyřikrát. „To není o Hufovi. Byly tam různé teče, párkrát se to blbě odrazilo. Oni mají mladý tým, hodně bruslí, ale za mě byly všechny zápasy vyrovnané. Chce to jen víc štěstí na naši stranu. Domů se chceme vrátit za stavu 2:2. Byli jsme lepší a častěji na puku, soupeř byl šťastnější. Ze dvou střel nám dali gól, pak se to nabalovalo,“ hodnotil ostřílený bek Zdeněk Čáp s dvoustovkou extraligových startů v životopise.

„Prohráli jsme naší neefektivitou a je důležité, aby si každý hráč uvědomil, že každá chyba v této sérii může být potrestána,“ mluvil v podobném duchu kouč Pardavý. Pokračuje se v pondělí v 18 hodin.