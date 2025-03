Zlínu už to padá, finále má na dosah. Kouč chválil „checking line.“ K postupu má blízko i Jihlava

Favorit se řítí do finále. V pátém semifinále hokejové Maxa ligy prožil Zlín proti odbojným Litoměřicím klidnější večer. Ve 25. minutě vedl 3:0, když ho nakoply dva góly čtvrté lajny a jedna trefa z pětiminutové přesilovky. Pohodový triumf 4:1 znamená vedení Beranů 3:2 v sérii. Ukončit ji mohou v pátek na ledě soupeře anebo v neděli na svém stadionu. „Bylo to velice náročné. Nadřeli jsme se, i když tomu výsledek úplně neodpovídá,“ shrnul kapitán vítězů Pavel Sedláček.

Druhý tým základní části se blíží ke svému dílčímu cíli, tedy zopakování loňského finále druhé nejvyšší soutěže. Následovat má krok do baráže a tam další pokus o návrat mezi elitu. Ještě je tady ale pořád semifinále, v němž mají Berani s Litoměřicemi těžkou práci. V posledních dvou partiích si ji ulehčili zlepšenou koncovkou. Nasázeli celkem deset gólů.

Tentokrát problém s efektivitou vyřešili rychle, půlka duelu byla vlastně zbytečná. „Určitě jsme neodehráli tak dobrý zápas, jako ty dva v Litoměřicích, i když jsme jeden ztratili 1:5,“ zmínil kouč Ján Pardavý. „Naštěstí jsme nyní byli efektivní, a když jsme nepředváděli hokej, jaký jsme chtěli, držel nás Hufíno,“ pochválil brankáře Daniela Hufa.

Stará hokejová poučka praví, že v play off potřebujete hloubku sestavy a pokud chcete být úspěšní, musí vás občas táhnout i dolní šestka útočníků. Přesně tohle se Pardavého souboru sešlo po čtvrtém i v pátém duelu série.

Soupeře načal povedeným výjezdem zpoza branky ukrajinský pracant Stanislav Sadovikov, za čáru putoval kotouč od brusle obránce. Pak se trefil střelou zpoza beka Sedláček. „Jsme silovější útočníci. Máme to takové upracované, ale věříme, že když se budeme tlačit do brány, což je naše práce, góly budou padat. Dokážeme si podržet obránce na zádech a díky tomu si vytváříme šance,“ popsal Sedláček efektivní herní styl své formace. „Dřina přináší ovoce,“ dodal s úsměvem.

Litoměřice potopil trest do konce utkání

Trenér byl se svou „checking line“ hodně spokojený. „Kluci fárali v defenzivě i v ofenzivě. Jsou to somatotypy, které hrají play off hokej nejlépe,“ prohlásil Pardavý. „Hrají jednoduše, dají si puky za obranu, mají dobrý forčeking, prosazují se fyzickým fondem v soubojích. I když nejsou tak rychlí, dokážou to protlačit,“ ocenil. Ve druhé třetině navíc vyšla domácím skvěle přesilovková souhra. Na jejím konci byla precizní rána Michala Gaga z mezikruží.

Hosty definitivně potopil faul kolenem od Michala Krutila na Tadeáše Talafu, za který obdržel trest pět plus do konce. I když hosté v dlouhém oslabení inkasovali jen jednou, na obrat neměli nárok.

Ještě před polovinou třetí části zkusili zajímavou variantu, kdy při přesilovce odvolali gólmana Martina Michajlova a hráli v šesti proti čtyřem. Neúspěšně, ke gólu měli několikrát blíže Berani.

Nakonec taky prázdnou klec trefili, Fin Jesse Paukku navýšil náskok na 4:0. Knotkova korekce mrzela snad jen brankáře Hufa, jenž přišel o čisté konto. „Litoměřice nehrály vůbec špatně. Jsou to mladí kluci, brusliví,“ zmínil Sedláček. „Snad už jsme na ně našli recept, ale oni to určitě nevzdají a budou bojovat, aby sérii vrátili sem do Zlína,“ předpokládal.

Berani se strachují o zdraví útočníka Jaromíra Kverky, který utkání po ráně do ruky nedohrál. Veselejší zpráva? Jiný forvard Zdeněk Sedlák se stal během zápasu šťastným otcem.

Krok od finále je i Jihlava

Také Jihlavu dělí jediné vítězství od postupu do finále. Dukla vyhrála v pátém semifinále na ledě obhájce triumfu a vítěze základní části Vsetína 6:3. Šestý zápas se hraje v pátek v jihlavském azylu v Pelhřimově.

Vsetín vstoupil do utkání s Jihlavou lépe a po 64 sekundách se ujal vedení. Kapitán Erik Hrňa trefil levou tyč a do odkryté branky dorazil puk Radek Prokeš. V šesté minutě ale odpověděl Richard Cachnín a v polovině úvodní části otočil stav v přesilové hře při vyloučení Tomáše Ondračky Tomáš Harkabus. V čase 15:51 zvýšil na 3:1 třiačtyřicetiletý Tomáš Čachotský. Domácím se podařilo snížit 53 sekund před koncem první třetiny, kdy skóroval v početní výhodě opět Prokeš.

Ve 27. minutě ale po chybě Vsetína v obranném pásmu našel Edgars Kulda Cachnína, který svým druhým gólem v utkání vrátil Dukle dvoubrankový náskok. Valaši se dostali na kontakt v čase 51:09 díky gólu obránce Jana Zahradníčka. V 55. minutě ale zareagoval Radim Toman, který navíc ještě 154 sekund před koncem pečetil výsledek při power play do prázdné branky.

Výsledky semifinále play off Maxa ligy - 5. zápasy:

Vsetín - Jihlava 3:6 (2:3, 0:1, 1:2)

Branky: 2. a 20. Prokeš, 52. Zahradníček - 6. a 27. Cachnín, 55. a 58. R. Toman, 11. Harkabus, 16. Čachotský. Rozhodčí: Cabák, Kubičík - Hanzlík, Peluha. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 3 524. Stav série: 2:3

Zlín - Litoměřice 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky: 3. Sadovikov, 16. P. Sedláček, 25. Gago, 57. Paukku - 58. T. Knotek. Rozhodčí: Barek, Zeliska - Maštalíř, Bohuněk. Vyloučení: 4:2, navíc Krutil (Litoměřice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 4 716. Stav série: 3:2