Zlín - Jihlava 2:1. Berani odvrátili konec sezony. Rozhodl obrat ve třetí třetině

Ještě nekončí. Zlínští hokejisté v pátém zápase finále play off Maxa ligy po obratu vyhráli 2:1 nad Jihlavou a snížili stav série na 2:3. Dukla, kterou dělí jediná výhra od postupu do baráže o Tipsport extraligu, přitom začala lépe po gólu Estonce Maxima Burkova. Beranům se ale povedla třetí třetina, ve kterém otočku řídili Tadeáš Talafa a Lukáš Válek. Souboj se přesouvá zpět do Pelhřimova.