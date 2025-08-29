Předplatné

Šok v Lize mistrů! Mountfield HK doma padl s dánským týmem, přitom vedl o dva góly

Mountfield HK v Lize mistrů překvapivě nezvládl domácí duel proti dánskému Odense
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Hokejisté Hradce Králové vstoupili do Ligy mistrů překvapivou porážkou od nováčka soutěže z Odense. Přestože soupeře vysoko přestříleli, v závěru zápasu ztratili vedení 3:1 a dánský šampion dokonal obrat v samostatných nájezdech.

Mountfield se do soutěže elitních evropských týmů vrátil po dvouleté odmlce a roli favorita proti Odense herně potvrzoval od samého začátku. Velkou převahu poprvé korunoval v deváté minutě pár sekund po skončení přesilovky Tamáši.

Soupeře jinak držel brankář Lundström, který mezi lety 2018 a 2019 chytal druhou nejvyšší českou ligu v Jihlavě, a i díky tomu z ojedinělé šance srovnal Golovkovs, jenž v minulé sezoně zachraňoval v téže soutěži Frýdek-Místek.

Ve druhé třetině se Východočeši prosadili dvakrát, jen jeden gól ale platil. Jergl už po šesti sekundách početní výhody nekompromisně prostřelil Lundströma, za jehož záda poté protlačil kotouč i obránce Dlapa. Radost z první branky v dresu Hradce Králové mu ale vzala trenérská výzva střídačky Odense, po níž rozhodčí odhalili na videu ofsajd.

Uklidňující třetí gól tak přidal až zkraje třetí části Batna, jenž zblízka poslal do branky prudkou nahrávku Bunnamana. Hradec Králové měl zápas jednoznačně pod kontrolou, ale v posledních sedmi minutách udělal v obranném pásmu dvě chyby a obě potrestal Brinkman. Rozhodovaly tak až nájezdy a v nich se prosadil pouze v šesté sérii Thelin, což hostům stačilo k vítězství v jejich historické premiéře v Lize mistrů.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta110004:12
2Rauma110004:12
2Brno110004:12
4Eisbären110003:02
5Frölunda110003:02
6Ilves110003:12
7Bern110002:02
8Odense101004:32
9KalPa101003:22
9Zug101003:22
11Zürich000000:00
11Bremerhaven000000:00
11Tychy000000:00
11Salzburg000000:00
15Mountfield100103:40
16Luleå100102:30
16Belfasts Giants100102:30
18Ingolstadt100011:30
19Grenoble100010:20
20Brynäs100011:40
20Lausanne100011:40
22Klagenfurt100011:40
23Bolzano100010:30
23Storhamar100010:30

