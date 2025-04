Zlín - Jihlava 2:1. Berani „žijí“! Pískot donutil kouče k proslovu. Nakopl nás, přiznal Válek

Vstoupit do diskuse (

Jede se dál. Ještě není konec. Bomba Lukáše Válka z 55. minuty pátého finále Maxa ligy odložila jihlavské oslavy. Olomouc si na svého vyzývatele v baráži musí počkat. Zlínští hokejisté otočili výsledek z 0:1 na 2:1, snížili sérii na 2:3. V pátek se pokusí v Pelhřimově vyrovnat a vynutit si nedělní rozhodující sedmý duel na svém ledě. „Kdyby to skončilo 4:1, je to pro soupeře tvrdé,“ připustil trenér Dukly Viktor Ujčík. „Když lidi začali na domácí pískat, nebylo to pro ně určitě nic příjemného. O to víc musíme smeknout klobouk, že dokázali zápas otočit.“

Jedna třetina scházela Jihlavě k završení velké jízdy play off. Po excelentní akci teenagera Maxima Burkova vedla, na Zlín se po sérii nezdarů v přesilovce hromově pískalo.

„Strašně mě to mrzelo a zklamalo, kluci si to po této sezoně absolutně nezaslouží. Byl jsem překvapený, díval jsem se na to s otevřenými ústy. Jsem šťastný, že aspoň kotel stál po celou dobu za nimi,“ prohlásil kouč Ján Pardavý. Byl rozladěný a v kabině apeloval na hráče, ať „zavřou všem ústa“. Neřešil systémové věci. Chtěl, ať borci nechají v boji celé srdce. „Trenér měl skvělý proslov, všechny nakopl,“ ocenil útočník Lukáš Válek.

Probuzení v poslední dvacetiminutovce mohlo přijít, neboť předtím udržel Berany v zápase gólman Daniel Huf. Chytil třeba jasný gól Ilarionovi Kuprijanovovi, když vystrčil na brankové čáře beton a zachytil puk. „Asi zákrok sezony,“ glosoval moment Pardavý. „Mohlo to být po druhé třetině 0:6 a nikdo by nemohl říct půl slova. Od nás to bylo jako příprava, ne finále ligy,“ poznamenal Válek, pozdější hrdina. „Nebýt Hufína, mohli jsme tady nechat hokejky a jet na led jenom bruslit. Naštěstí nás podržel a vybičovali jsme se tak, že jsem to ještě ve své kariéře snad neviděl,“ přiznal.

Co se dělo ve zlínské šatně za stavu 0:1, to v ní také zůstalo. Nicméně na led vtrhli jiní Berani. Mnohem lepší, zarputilejší, odhodlanější. „Byli jsme ochotní udělat pro vítězství všechno,“ líbilo se Pardavému.

Promítlo se to ve dvou brankách, vždy od modré se trefili Tadeáš Talafa a poté Válek. „Máme skvělé hráče, jsme skvělý tým. Přesně tohle jsme potřebovali,“ mínil autor vítězného gólu, jenž dostal nového centra. Namísto Jaromíra Kverky nasadil do druhé lajny Michala Gaga. „Nehráli jsme dobře, takže to kouč rozhodil. Tým od nás určitě očekává víc, než předvádíme, Byli jsme spíš na obtíž,“ vyjádřil se příkře k předchozím výkonům jeho formace.

Jihlavští litovali, že už se od čtvrtku nechystají na baráž o extraligu. Možná stačilo, aby Zlín ztrestali ještě jedním zásahem. Soupeř byl zranitelný, dlouho se mu nedařilo. „Chybělo nám i štěstí a gólman domácích zase prokázal svou extratřídu. Mohli jsme odskočit, ale on je udržel ve hře,“ poznamenal trenér Viktor Ujčík. „Porážka nás mrzí, ale takhle se mohl cítit i soupeř, když odjížděl od nás. Hokej není vždy úplně spravedlivý. My máme další dvě šance sérii ukončit,“ připomněl stále výhodnou pozici Dukly, která záhy přišla o kapitána Tomáše Čachotského. Veterán sledoval většinu zápasu ze střídačky. „Vůbec jsem si nevšiml, že nehrál. Já jsem ho tam viděl. Ale občas ztrácím přehled, kdo je na ledě. Pokud tam nebyl, vyřídím si to s ním,“ usmál se Ujčík.