Jihlava – Zlín 4:1. Euforie Dukly! Postupuje do baráže, kterou celou odehraje v Olomouci

O čem se spekulovalo, bezprostředně po zápase potvrdil Sportu jednatel Dukly Bedřich Ščerban. „Asi nám nic jiného nezbude, přemýšleli jsme o Táboře, ale nestihneme splnit licenční podmínky,“ povídal za chůze do kabiny týmu, kde vládlo mimořádné veselí.

Skromný, ale na maximum pracující tým z Vysočiny dokonal velké dílo, z šesté pozice po základní části se procpal až na vrchol. „Je to fantazie!“ zářil dvougólový Tomáš Harkabus. „Udělali jsme si to těžší, to bychom nebyli my, ale na tenhle tým jsem neskutečně pyšný. Za to, co jsme dokázali, jaké jsme vyřadili a porazili týmy, ať už to byla Třebíč, výborný Vsetín a teď vynikající Zlín se zkušenými hráči. Jdeme do baráže a tam ať se děje vůle boží.“

Jihlavskou ikonu Tomáše Čachotského nepustilo na led zdraví, ale i pro něj se jeho kamarádi semkli a vybojovali hodně cenný triumf. Ve vyprodané pelhřimovské aréně (2650) panovala znamenitá atmosféra. Kotel Dukly vytrvale zpíval, skandoval, tleskal, od dětí po seniory. Tenhle klub má opravdu bohaté zastoupení napříč věkovými kategoriemi a na jednom místě. Má to něco do sebe.

Zlínská družina překypovala snahou vrátit finále k rozsudkové zítřejší řežbě. Zhustila nebezpečný prostor slotu a odtud vytlačovala snaživé Dukláky. K tomu blokovala, vylehávala jihlavské střelecké pokusy. V řadě případů nadmíru kvalitně zakročil Daniel Huf. Hosté si vyřídili první gól ve druhém dějství, kdy bek Aleksi Salonen využil stínění před gólmanem Adamem Beranem, který finský pokus od kruhů prošel dovnitř. K radosti asi tří stovek příznivců oblečených do žlutomodré.

Na Jihlavě se s přibývajícím časem projevovala i jistá nervozita, hráčům přeskakovaly puky, nedovolovali si pálit z první, dost často manévrovali s pukem na úkor rychlé palby. Přesto se buldočí snahou vymanili z manka a převrátili duel pro sebe. K obratu stačilo domácím 59 sekund. Nejprve se po dravém Cachnínově úniku po křídle prosadil nehlídaný Edgars Kulda. Do euforie vyhnaní jihlavští hráči následně využili zmatku v Hufově brankovišti a Tomáš Harkabus doklepl kotouč na potřebné místo.

Vedení 2:1 silou vůle, maximálního odhodlání i šikovným způsobem domácí borci bránili, aby pět minut před koncem vyrazili do takřka zlatého brejku, na jehož konci Maxim Burkov přehodil ležícího Hufa. Hosté svého brankáře odvolali, hráli v šesti a inkasovali počtvrté, opět z hole Harkabuse. V Jihlavě a možná i v Pelhřimově se tančí doteď. „Ale kluci mají povolené maximálně jedno pivo,“ culil se spokojený kouč Viktor Ujčík.