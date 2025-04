Velké návraty do Zlína! Berany posílí i extraligový finalista z Komety. Kdo skončí?

Zkušený křídelník by měl být top posilou pro prvoligový Zlín, který se třikrát v řadě probojoval do finále play off soutěže, ovšem ani na třetí pokus se mu nepovedlo postoupit do extraligy. V ní bude chybět už čtvrtou sezonu. Další pokus podnikne od podzimu s novými lídry.

Kromě Rachůnka, který z Baťova města odešel ještě jako junior, je prý domluven příchod