Prvoligová Třebíč a její stadion za půl miliardy: osm kabin, fanouškům ale vadí kapacita

Přestavba třebíčského zimního stadionu za více než půl miliardy korun je z velké části dokončená
Více než půlmiliardová přestavba třebíčského zimního stadionu je z velké části dokončená, do dvou měsíců bude možné začít chladit led na nové ploše. Kolaudace je naplánovaná na únor příštího roku. Prvoligová Horácká Slavia Třebíč ale dohraje sezonu v Moravských Budějovicích, řekl manažer klubu Daniel Šlapák. Slavnostní otevření stadionu se podle něj ve spolupráci s městem, které je majitelem zimního stadionu, připravuje na 8. srpna 2026.

Na ledové ploše už chybí jen grafika a čáry. Téměř dokončené je také hlediště pro 2500 diváků, na které ještě budou namontované červené sedačky. Kapacita, kterou někteří fanoušci kritizují jako malou, byla podle Šlapáka závislá mimo jiné na bezpečnostních a hygienických normách.

„Toalet se nám podařilo udělat možná až pětinásobně víc, než bylo před tím, ale únikových cest nemáme moc. Abychom měli alespoň 2500 diváků, muselo být v zadní části vyprojektováno únikové schodiště,“ řekl Šlapák.

Rozsáhlá úprava zimního stadionu začala v dubnu 2024. Zakázku získaly společnosti PKS stavby a Geosan Group za 517 milionů korun (bez DPH). Podle úprav rozsahu prací, které jsou zanesené v dodatcích smlouvy, se cena zvýšila na více než 518 milionů korun.

Stadion potřeboval nové technologie včetně vzduchotechniky nebo chlazení ledu. Čpavkovou technologii nahradil freon. Šetrněji se bude zacházet s vodou z ledu, po vyčištění ji bude možné znovu použít.

Tělocvičny i střelnice

Podstatné pro kvalitní využití haly bylo její rozšíření v severní části a přístavba v západní části. „Vzniklo tam osm nových kabin, nové tělocvičny nebo střelnice,“ řekl Šlapák. Nová je i posilovna a prostor určený pro prvoligové hráče a jejich trenéry s denní místností vhodnou i k videorozborům soupeře nebo odpočinku před zápasem.

Interiér zázemí je z velké části dokončen, tvoří ho pohledové zdivo i dvouvrstvé obložení cementotřískovými deskami v barvě betonu. Zdvojení obložení podle Šlapáka bude odolnější proti poničení, hlavně úderům hokejkou, když hráči nezvládnou svoje emoce.

Třebíčský hokejový klub má asi 400 členů a 13 mužstev. Důležitou roli chce i nadále hrát ve výchově nové hokejové generace, díky modernímu stadionu bude pro nové členy a jejich rodiče lákavější, řekl Šlapák.

Mužstvo A a nejmladší kategorie se musely kvůli rekonstrukci domácího stadionu přesunout do Moravských Budějovic. Starší žáci hrají v Náměšti nad Oslavou a dorost ve Velkém Meziříčí. „Juniorku jsme museli přerušit, protože pro ty už jsme nenašli čas na některé z ledových ploch,“ řekl Šlapák.

Třebíčský stadion, který je majetkem města, byl postaven v roce 1959 jako nezastřešené veřejné kluziště. V roce 1977 byl zastřešen. Střecha se ale po několika dnech zřítila. Zemřeli pod ní dva lidé. Znovu se stadion veřejnosti otevřel v roce 1980.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Litoměřice11801238:2025
2Slavia11711234:1924
3Přerov11620334:2622
4Vsetín12440437:3220
5Kolín12512432:2619
6Zlín11511430:3118
7Poruba 201112502535:3317
8Jihlava10510420:2717
9Třebíč11412427:2816
10Frýdek-M.11313428:3214
11Chomutov12402631:3614
12Tábor11302631:3611
13Sokolov10140520:2811
14Pardubice B11111820:436
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

