Prvoligová Třebíč a její stadion za půl miliardy: osm kabin, fanouškům ale vadí kapacita
Více než půlmiliardová přestavba třebíčského zimního stadionu je z velké části dokončená, do dvou měsíců bude možné začít chladit led na nové ploše. Kolaudace je naplánovaná na únor příštího roku. Prvoligová Horácká Slavia Třebíč ale dohraje sezonu v Moravských Budějovicích, řekl manažer klubu Daniel Šlapák. Slavnostní otevření stadionu se podle něj ve spolupráci s městem, které je majitelem zimního stadionu, připravuje na 8. srpna 2026.
Na ledové ploše už chybí jen grafika a čáry. Téměř dokončené je také hlediště pro 2500 diváků, na které ještě budou namontované červené sedačky. Kapacita, kterou někteří fanoušci kritizují jako malou, byla podle Šlapáka závislá mimo jiné na bezpečnostních a hygienických normách.
„Toalet se nám podařilo udělat možná až pětinásobně víc, než bylo před tím, ale únikových cest nemáme moc. Abychom měli alespoň 2500 diváků, muselo být v zadní části vyprojektováno únikové schodiště,“ řekl Šlapák.
Rozsáhlá úprava zimního stadionu začala v dubnu 2024. Zakázku získaly společnosti PKS stavby a Geosan Group za 517 milionů korun (bez DPH). Podle úprav rozsahu prací, které jsou zanesené v dodatcích smlouvy, se cena zvýšila na více než 518 milionů korun.
Stadion potřeboval nové technologie včetně vzduchotechniky nebo chlazení ledu. Čpavkovou technologii nahradil freon. Šetrněji se bude zacházet s vodou z ledu, po vyčištění ji bude možné znovu použít.
Tělocvičny i střelnice
Podstatné pro kvalitní využití haly bylo její rozšíření v severní části a přístavba v západní části. „Vzniklo tam osm nových kabin, nové tělocvičny nebo střelnice,“ řekl Šlapák. Nová je i posilovna a prostor určený pro prvoligové hráče a jejich trenéry s denní místností vhodnou i k videorozborům soupeře nebo odpočinku před zápasem.
Interiér zázemí je z velké části dokončen, tvoří ho pohledové zdivo i dvouvrstvé obložení cementotřískovými deskami v barvě betonu. Zdvojení obložení podle Šlapáka bude odolnější proti poničení, hlavně úderům hokejkou, když hráči nezvládnou svoje emoce.
Třebíčský hokejový klub má asi 400 členů a 13 mužstev. Důležitou roli chce i nadále hrát ve výchově nové hokejové generace, díky modernímu stadionu bude pro nové členy a jejich rodiče lákavější, řekl Šlapák.
Mužstvo A a nejmladší kategorie se musely kvůli rekonstrukci domácího stadionu přesunout do Moravských Budějovic. Starší žáci hrají v Náměšti nad Oslavou a dorost ve Velkém Meziříčí. „Juniorku jsme museli přerušit, protože pro ty už jsme nenašli čas na některé z ledových ploch,“ řekl Šlapák.
Třebíčský stadion, který je majetkem města, byl postaven v roce 1959 jako nezastřešené veřejné kluziště. V roce 1977 byl zastřešen. Střecha se ale po několika dnech zřítila. Zemřeli pod ní dva lidé. Znovu se stadion veřejnosti otevřel v roce 1980.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Litoměřice
|11
|8
|0
|1
|2
|38:20
|25
|2
Slavia
|11
|7
|1
|1
|2
|34:19
|24
|3
Přerov
|11
|6
|2
|0
|3
|34:26
|22
|4
Vsetín
|12
|4
|4
|0
|4
|37:32
|20
|5
Kolín
|12
|5
|1
|2
|4
|32:26
|19
|6
Zlín
|11
|5
|1
|1
|4
|30:31
|18
|7
Poruba 2011
|12
|5
|0
|2
|5
|35:33
|17
|8
Jihlava
|10
|5
|1
|0
|4
|20:27
|17
|9
Třebíč
|11
|4
|1
|2
|4
|27:28
|16
|10
Frýdek-M.
|11
|3
|1
|3
|4
|28:32
|14
|11
Chomutov
|12
|4
|0
|2
|6
|31:36
|14
|12
Tábor
|11
|3
|0
|2
|6
|31:36
|11
|13
Sokolov
|10
|1
|4
|0
|5
|20:28
|11
|14
Pardubice B
|11
|1
|1
|1
|8
|20:43
|6
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup