Tady bude hrát Kometa: stadion v Brně roste, už má šest pater. Podívejte se

Budovaná multifunkční hala v areálu brněnského výstaviště už dosáhla svého nejvyššího šestého nadzemního podlaží. V místech, kde nyní pracují dělníci, bude v budoucnu servisní část či boxy pro komentátory. Po dokončení technického zázemí by zřejmě v polovině dubna mělo následovat osazování ocelové střešní konstrukce, která vzniká vně haly. Práce se pak postupně přesunou zejména dovnitř arény. Ačkoliv bude nejviditelnější část pětimiliardového projektu hotová, ta náročnější spočívá podle předsedy představenstva městské společnosti Arena Brno Petra Kratochvíla (ODS) ve zprovoznění veškeré vnitřní technologie. Kratochvíl, jenž je i radním pro dopravu, to řekl ČTK.

Na stavbě pracují dělníci od předloňského září nepřetržitě. „Všichni vnímáme, jak rychle hala roste. Jako u každé hrubé stavby. Brzy ale neuvidíme několik měsíců žádný posun, vše se bude odehrávat uvnitř. Budeme pracovat na rozvodech a interiéru. Ještě náš čeká neuvěřitelné množství komplikované práce. Regulace celého systému, veškeré techniky, bude to nejsložitější,“ míní Kratochvíl.

Projekt počítá i s ekologickým opatřením pro efektivní hospodaření s vodou a energií. Součástí haly budou dvě retenční nádrže určené k akumulaci dešťové vody, která poslouží zejména pro splachování toalet a případně k dalším užitkovým účelům. Systém předpokládá, že využití dešťové vody pomůže ušetřit přibližně 1739 metrů krychlových pitné vody ročně.

Pro představu je to asi polovina objemu vody v padesátimetrovém bazénu v Lužánkách. Kromě toho bude hala vybavena tepelnými čerpadly a kogenerační jednotkou spalující zemní plyn. Při vyšších nárocích na teplo ji budou dálkově vytápět Teplárny Brno, což sníží emise oxidu uhličitého v porovnání s běžnými zdroji.

Souběžně se stavbou pracuje projektový tým na zajištění vybavení haly a gastronomické části. Nejprve chtělo město uzavřít s poskytovatelem gastra koncesi, přičemž magistrát evidoval několik uchazečů. Nakonec i tento provoz zajistí Arena Brno. „Z diskusí při koncesním řízení vyplynulo, že by pro zájemce bylo obtížné vybavení zaplatit. Na své náklady to tedy uděláme my, poté budeme hledat někoho do nájmu,“ sdělil radní.

Největší strategický projekt města má být podle smlouvy s firmou hotový příští rok v červenci. Kratochvíl, jenž na projektu pracuje více než šest let, připouští možné komplikace. „Je to mimořádně velká stavba, jejíž součástí je i nové dopravní napojení,“ poznamenal. Právě dopravní dostupnost však vnímá jako klíčovou pro budoucí úspěch arény. „Ve srovnání s konkurencí máme velkou výhodu v tom, že je aréna dostupná pěšky z centra, je na zastávce městské hromadné dopravy, u velkého městského okruhu a nedaleko sjezdu z dálnice D1,“ dodal.

70 až 100 akcí za rok, bude i Oktagon

Dojezdová vzdálenost souvisí i s kapacitou haly, která pojme až 13.300 lidí. Číslo vzešlo z analýzy spádovosti a na základě perimetru obyvatel ve vzdálenosti 30, 60 a 90 minut od haly. „Nechtěli jsme být megalomanští, protože by to mělo dopad na investici i provoz samotný. Optimální velikost haly vzešla z potenciálního okruhu návštěvníků, kdy si myslíme, že dojezdová vzdálenost 90 minut je maximální přijatelná,“ uvedl Kratochvíl. Největší česká hala, pražská O2 arena, nabízí 20.000 míst.

V hale najde zázemí hokejová Kometa, předjednaný je i Oktagon nebo šampionát házenkářek. Sloužit má i kultuře. Snahou je přitáhnout velké kapely či známé zpěváky a zpěvačky. Podle Kratochvíla jsou zástupci společnosti každý týden v kontaktu s lidmi, kteří by arénu využili. Pro některé sportovní či kulturní události už jsou termíny v závěru příštího roku rezervované. Kromě pravidelných utkání Komety tam má být za rok 70 až 100 akcí.

Roční náklady na provoz vyčíslil Kratochvíl na 50 milionů korun. Domnívá se, že si hala sama vydělá nejen na provoz, ale i na část úvěru, který si město vzalo. Dvoumiliardovou půjčku má na 20 let s možností splacení po deseti letech. „Každá stavba takového typu budí kontroverze, ale zatížení města není tak velké. Nyní ho počítáme na 500 milionů ročně. Výdaje jsou rozmělněné v čase. Navíc až nyní v březnu budeme poprvé čerpat úvěr. Ušetřili jsme velké peníze na úrocích,“ řekl. Samotná stavba vyjde zhruba na 4,7 miliardy korun, vnitřní vybavení na dalších asi 600 milionů korun. Na financování se podílí i Národní sportovní agentura, přispěla 300 milionů korun, 200 milionů dal Jihomoravský kraj.