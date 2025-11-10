Zlín vyhodil trenéry! Slováka Pardavého nahradí kouč z juniorky a legenda
Špatné výsledky i výkony. Závěr? Hokejový Zlín propustil hlavního trenéra Jána Pardavého (54) i jeho slovenského asistenta Richarda Kapuše. Poslední kapkou byla sobotní porážka 0:4 v Porubě, které přecházely tři další. Jeden z favoritů Maxa ligy se propadl až na nedůstojné desáté místo průběžné tabulky. Mužstvo podle informací isport.cz převezmou Martin Janeček, dosavadní kouč juniorky, a bývalý výborný obránce Martin Hamrlík.
Asi nejbohatší klub soutěže, štědře dotovaný městem, v tomto ročníku tápe. Největší krize padla na tým kolem centra Petra Holíka nyní. Z posledních čtyř utkání sebrali Berani jediný bodík se skóre 4:18. Děsivá bilance!
Pardavého nástupcem se stal Martin Janeček, jenž zná první ligu z působení v Prostějově. Do Zlína přišel šéfovat juniorce. Odteď má na povel seniorské áčko. K ruce by měl mít Martina Hamrlíka, někdejšího špičkového obránce a odchovance klubu. Rovněž on působil u mládeže. Na extraligové střídačce však už v nedávné minulosti stál.
Premiéru budou mít oba ve středu proti Přerovu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|14
|2
|1
|3
|67:37
|47
|2
Kolín
|20
|10
|1
|3
|6
|57:45
|35
|3
Litoměřice
|20
|10
|1
|2
|7
|66:55
|34
|4
Přerov
|20
|9
|3
|1
|7
|52:50
|34
|5
Jihlava
|18
|9
|2
|1
|6
|43:40
|32
|6
Vsetín
|20
|5
|7
|2
|6
|61:57
|31
|7
Poruba 2011
|19
|8
|1
|2
|8
|54:48
|28
|8
Třebíč
|20
|7
|2
|3
|8
|48:56
|28
|9
Tábor
|20
|7
|1
|4
|8
|57:60
|27
|10
Zlín
|20
|7
|2
|2
|9
|51:59
|27
|11
Sokolov
|20
|3
|7
|2
|8
|47:62
|25
|12
Frýdek-M.
|20
|6
|1
|4
|9
|54:59
|24
|13
Chomutov
|19
|6
|0
|4
|9
|46:57
|22
|14
Pardubice B
|20
|4
|3
|2
|11
|45:63
|20
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup