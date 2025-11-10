Předplatné

Zlín vyhodil trenéry! Slováka Pardavého nahradí kouč z juniorky a legenda

Ján Pardavý skončil na lavičce Zlína
Ján Pardavý skončil na lavičce ZlínaZdroj: Profimedia.cz
Hokejisté Zlína v derby se Vsetínem
Hokejisté Zlína v derby se Vsetínem
Hokejisté Zlína v derby se Vsetínem
Hokejisté Zlína v derby se Vsetínem
Hokejisté Zlína v derby se Vsetínem
Vsetín otočil derby ve Zlíně
Vsetín otočil derby ve Zlíně
12
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Maxa liga
Vstoupit do diskuse (1)

Špatné výsledky i výkony. Závěr? Hokejový Zlín propustil hlavního trenéra Jána Pardavého (54) i jeho slovenského asistenta Richarda Kapuše. Poslední kapkou byla sobotní porážka 0:4 v Porubě, které přecházely tři další. Jeden z favoritů Maxa ligy se propadl až na nedůstojné desáté místo průběžné tabulky. Mužstvo podle informací isport.cz převezmou Martin Janeček, dosavadní kouč juniorky, a bývalý výborný obránce Martin Hamrlík.

Asi nejbohatší klub soutěže, štědře dotovaný městem, v tomto ročníku tápe. Největší krize padla na tým kolem centra Petra Holíka nyní. Z posledních čtyř utkání sebrali Berani jediný bodík se skóre 4:18. Děsivá bilance!

Pardavého nástupcem se stal Martin Janeček, jenž zná první ligu z působení v Prostějově. Do Zlína přišel šéfovat juniorce. Odteď má na povel seniorské áčko. K ruce by měl mít Martina Hamrlíka, někdejšího špičkového obránce a odchovance klubu. Rovněž on působil u mládeže. Na extraligové střídačce však už v nedávné minulosti stál.

Premiéru budou mít oba ve středu proti Přerovu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia201421367:3747
2Kolín201013657:4535
3Litoměřice201012766:5534
4Přerov20931752:5034
5Jihlava18921643:4032
6Vsetín20572661:5731
7Poruba 201119812854:4828
8Třebíč20723848:5628
9Tábor20714857:6027
10Zlín20722951:5927
11Sokolov20372847:6225
12Frýdek-M.20614954:5924
13Chomutov19604946:5722
14Pardubice B204321145:6320
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů