Jágr pochválil Zemanův přehled. Co popřál Česku a kdy se vrátí na led?

„Pamatuju na slova pana Hlinky, že sportovec, který chce být úspěšný, musí znát historii svého sportu. Jsem vděčný, že jsem mohl potkat se sportovci, kteří mi ukázali směr mého života, kteří byli mými vzory, dali mi motivaci, jak sportovat, jak se dřít,“ prohlásil Jágr.

S Milošem Zemanem prý prohodili pár slov o sportu, ale i obecně. „Prezident má přehled a ví úplně o všem,“ ocenila hokejová legenda hlavu státu. Setkání sportovních osobností bylo spojeno se stým výročím vzniku samostatného Československa.

A co by České republice popřál Jaromír Jágr do další sta let? „Abychom se vzájemně uměli respektovat, být vzájemně slušní, ctili tradice, snažili se připomínat všechny události, ať dobré či zlé,“ vyzvedl Jágr. „A zlepšovat se a jít dopředu,“ dodal olympijský vítěz z Nagana.

Ten má teď nabitý program, protože se snaží dostat do formy, ve svém Kladně totiž ještě do rozbíhající se prvoligové sezony nezasáhl. „Snažím se teď trénovat trochu víc a pokusit se pomoct našemu kladenskému mužstvu,“ vysvětlovat Jágr, ale když mu přišlo pozvání na Hrad, udělal prý všechno pro to, aby se mohl zúčastnit.

A kdy se plánuje vrátit na led? "Když jsem koukal na to naše rozlosování, tak je tam přestávka mezi 3. a 10. v tom příštím měsíci, a kdyby bylo na mně, tak bych se chtěl pokusit naskočit toho desátého," řekl. To hraje Kladno doma s Havířovem.

