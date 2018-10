Prospal o Motoru: Chtěl bych hrát jako Pittsburgh. Kdo ho v NHL ovlivnil?

Na první pohled je poznat, jak moc hokejem žije. Třiačtyřicetiletý kouč jasně mluví o tom, co od hráčů chce. A rozčílí se, když přijde řeč na hráčské výmluvy či nedostatečnou motivaci. V roce 2005 dovedl Václav Prospal Budějovice mezi extraligovou elitu coby tahoun na ledě. Teď fanoušci doufají, že totéž dokáže i na střídačce.

Po třinácti letech jste zpátky v první lize, tentokrát jako trenér. Jak byste zhodnotil její kvalitu?

„Rozdíl v kvalitě oproti extralize samozřejmě je, a je to logické. Je tu ale spousta mladých kluků, co mají možnost se během pár let prosadit v chlapském hokeji, a je jedině dobře, že v téhle lize dostávají prostor. Pak jsou tu hráči jako Nouza, Divíšek, Kutlák, Vydarený. Kluci, co toho mají spoustu za sebou a zvyšují úroveň celé soutěže.“

Zatímco v extralize může každý porazit každého, v první lize hráči ze silných týmů často zmiňují, že se jim proti horším týmům špatně hraje, protože přijedou jen bránit.

„Samozřejmě některé týmy mohou být kvalitativně trochu slabší, na druhou stranu si to musíte uhrát. Když nejste schopný porazit a přehrát slabší týmy, můžete být favorit, jaký chcete. Na ledě to musíte potvrdit.“

V minulosti byl často z budějovické kabiny slyšet argument, že se chce na Motor jako na silný tým soutěže každý vytáhnout. Tahle věta vám tedy asi příliš nevoní.

„Já tohle neuznávám. S tím přece hráči musejí počítat. Pakliže máte nějaké ambice, musíte je potvrzovat zápas co zápas. Jestliže sem týmy přijedou s poraženeckou náladou, chyba je na jejich straně. Naopak uznávám mužstva, co nám nedají nic zadarmo. To ale není důvod pro výmluvy.